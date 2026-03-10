محافظ البحيرة تتابع تطبيق التعريفة الجديدة ميدانيًا بمجمع مواقف دمنهور

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بجولة تفقدية داخل مجمع مواقف دمنهور، لمتابعة سير العمل بالموقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة، وانتظام حركة السيارات وتوافرها لخدمة المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور شادي المشد نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، ومدير إدارة المواقف، ومدير إدارة المرور، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

وخلال جولتها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، مشددة على إلزام جميع السائقين ومركبات الأجرة بوضع ملصقات واضحة بقيمة الأجرة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، إلى جانب تعليق لافتات إرشادية داخل المواقف تتضمن التعريفة الرسمية المعتمدة لخطوط السير المختلفة.

كما استمعت محافظ البحيرة لعدد من الركاب، للاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وعدم التحميل بأكثر من الاعداد المقررة، وعدم دفع أي مبالغ تزيد عن التعريفة الرسمية المقررة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفة أو تلاعب في الأجرة أو خطوط السير.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق بين إدارات المواقف والمرور والتموين والوحدات المحلية، لضبط أي مخالفات وضمان الانضباط الكامل داخل المواقف وعلى مختلف خطوط السير بالمحافظة.

كما أكدت المحافظ على استمرار تفعيل وحدة التحكم والسيطرة بالديوان العام وغرف العمليات الفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة ، ورصد أي شكاوى أو مخالفات والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوزات.

يأتي ذلك فى ظل المتغيرات الاستثنائية التى تشهدها اسواق الطاقة العالمية، وعقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الصادر صباح اليوم الثلاثاء، والذي تضمن زيادة أسعار بعض منتجات المواد البترولية، الأمر الذي استلزم تعديل تعريفة الركوب بما يتناسب مع تلك الزيادة.

وفي هذا الإطار، تهيب محافظة البحيرة بالسادة المواطنين في حال وجود أي شكوى تتعلق بأسعار الوقود أو تعريفة الأجرة، سرعة التواصل عبر:

الخط الساخن: 114

غرفة العمليات المركزية بالمحافظة:

0453349447

0453345599

الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة:

01000239547

وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو شكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، بما يحقق الانضباط الكامل ويحافظ على حقوق المواطنين.