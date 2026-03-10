قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب
دعاء 21 رمضان أول ليلة وترية في العشر الأواخر.. لعلها تكون ليلة القدر
سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين
مفاجأة .. دراسة إزاحة حارسي الأهلي من تشكيل مصر في المونديال
بعد حلقة دينا في ليفل الوحش .. رامز جلال يتصدر التريند
بفعل تراجع المخاوف التضخمية.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر
جيش الاحتلال: 50% من الصواريخ الإيرانية خلال الحرب مجهزة برؤوس عنقودية
برعاية يونيسيف | تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمصر
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
برلمان

روشتة برلمانية لتأمين الدولار بعد اجتماع الحكومي الأخير| خاص

الدولار
الدولار
حسن رضوان

طرح أمير الجزار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مجموعة من المقترحات التي وصفها بـ"الروشتة البرلمانية" لدعم موارد الدولار في مصر، مؤكدًا أن استقرار النقد الأجنبي يمثل عاملًا حاسمًا في استقرار سعر الصرف وأسعار السلع داخل الأسواق، في أعقاب حديث رئيس الحكومة عن أهمية تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال الجزار في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات واضحة للحفاظ على العملة الأجنبية داخل البلاد وزيادة مواردها، بما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر خلال الفترة المقبلة، مشيرا الي أن من أهم الخطوات التي يمكن أن تسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي تقديم حوافز قوية للمصريين العاملين بالخارج لتشجيعهم على تحويل مدخراتهم بالدولار عبر القنوات الرسمية، بما يعزز السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.

السياحة مصدر سريع للعملة الصعبة


وأشار إلى أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم المصادر القادرة على توفير النقد الأجنبي بسرعة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المحيطة، داعيًا إلى إعداد برامج سياحية موجهة للسائحين العرب وتنشيط حركة السياحة الخارجية خلال الفترة المقبلة.

 

ترشيد الاستيراد أولوية اقتصادية


وشدد الجزار على ضرورة تقليل الاستيراد خلال المرحلة الحالية وقصره على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج فقط، مؤكدًا أن ذلك سيساعد في تخفيف الضغط على الطلب على الدولار.

 

وقف استيراد السلع الكمالية


كما طالب بضرورة وقف استيراد السلع الكمالية في هذه الظروف الاقتصادية، موضحًا أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير العملة الأجنبية للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.

 

استقرار الدولار مفتاح استقرار الأسعار


وأكد الجزار أن توافر النقد الأجنبي ينعكس مباشرة على استقرار سعر الصرف، موضحًا أن وجود الدولار بشكل كافٍ يؤدي إلى ثبات سعره، وهو ما يساهم بدوره في استقرار أسعار السلع داخل الأسواق.

وأضاف أن عدم استقرار سعر الصرف يؤدي إلى حالة من الاضطراب في الأسواق، حيث تتغير الأسعار باستمرار نتيجة تحرك سعر الدولار صعودًا وهبوطًا، وهو ما ينعكس على تكلفة السلع والخدمات.

 

دور الحكومة والبنك المركزي


وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن البنوك حتى الآن قادرة على تدبير احتياجات النقد الأجنبي، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة في تدبير الدولار خلال الفترة الحالية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على موارد النقد الأجنبي داخل البلاد وعدم خروجها دون ضرورة.

واختتم الجزار تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على استقرار سوق الصرف وتوافر العملة الأجنبية، معربًا عن أمله في استمرار قدرة الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.

