قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الشمالية تعلن دعمها لانتخاب مجتبى خامنئي مُرشدًا لإيران
محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري للإخوان.. اليوم
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026
تحصين أكثر من 15 ألف كلب|«الزراعة» تستمر في مكافحة السعار والسيطرة على الكلاب الضالة بالمحافظات
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالوراق والعجوزة | صور
الموجة 37 من الوعد الصادق.. إيران تدك القواعد الأمريكية في العراق وإسرائيل
إسرائيل تعتزم زيادة ميزانيتها الدفاعية بـ13 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب مع إيران
استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية.. «الدفاع السعودية» تعترض صواريخ باليستية ومسيّرات بمناطق بالمملكة
فاتورة الحرب .. البنتاجون: 5.6 مليار دولار ذخائر أمريكية في أول 48 ساعة من ضرب إيران
شوبير يكشف كواليس تواصل الأهلي مع حسام البدري
انفجارات تهز الضاحية.. غارات إسرائيلية على معقل حزب الله في بيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة تغفر ذنوبك كلها لو أديتها مرة واحدة فى العمرة

الصلاة
الصلاة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء يرون استحباب صلاة التسابيح لكثرة الروايات الواردة فيها وأما كيفية صلاتها وفضلها ورد حديث شريف.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « ما حكم صلاة التسابيح ؟»، أن صلاة التسابيح مشروعة ومسنونة ووردت فيها أحاديث إختلف العلماء فى الحكم عليها وكثيرًا من أهل الحديث يصححون الحديث الوارد فيها حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا عماه عن ابن عباس أن رسول الله قال للعباس بن عبد المطلب : يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمسة وسبعون في كل ركعة تفعل في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة).

وأوضح أن صلاة التسابيح تصلى أربع ركعات، أي بتسليمة واحدة، و في كل ركعة تقرأ فاتحة الكتاب و سورة من سور القرآن الكريم، و بعد الإنتهاء من القراءة يبدأ العبد بالتسبيح بسبحان الله و الحمد الله و لا إله إلا الله و الله أكبر ، خمس عشرة مرة لكل واحدة و من ثم يركع المصلي و بعد التسبيح المعتاد يقول في ركوعه التسبيحات السابقة عشرة مرات، ويرفع المصلي بعد ذلك رأسه من الركوع قائلًا سمع الله لمن حمده و من ثم التسبيحات المذكورة عشرة مرات أيضًا و تقال التسبيحات السابقة في السجود أيضًا و لمراة عشرة بعد التسبيح المعتاد في كل سجدة و بين السجدتين أيضًا عشرة مرات، وبذلك يكون عدد التسبيحات في كل ركعة 75 تسبيحة ، و بذلك يكون عدد التسبيحات في الصلاة كلها و في الأربع ركعات 300 تسبيحة.

كيفية صلاة التسابيح

تصلى صلاة التسابيح أربع ركعات «أى بتسليمة واحدة»
فى كل ركعة في صلاة التسابيح تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة «أى سورة تختارها»
بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة.
ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات
ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده ... إلخ، ثم تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.
ثم تهوى ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.
ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم ترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء فى الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة.

وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة، وهذه طريقةصلاة التسابيح.

6 منح ربانية في صلاة التسابيح

هناك 6 فضائل لـصلاة التسابيح، فهي مُكفرة للذنوب، مُفرجة للكروب، مُيسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات.

السور المستحب قراءتها في صلاة التسابيح

ويستحسن أن يقرأ فى هذه الركعات الأربع منصلاة التسابيحبعد الفاتحة بسورة مما جاء أنها تعدل نصف أو ثلث ربع القرآن ليحصل أكبر قدر من الثواب.

فمثلًا يقرأ فى الأولى «الزلزلة» والثانية «الكافرون» والثالثة «النصر» والرابعة «الإخلاص».

حكم صلاة التسابيح في جماعة

يجوز أداء صلاة التسابيح منفردًا أو في جماعة، وتصلى بالطريقة السابقة.

صلاة التسابيح كيفية صلاة التسابيح 6 منح ربانية في صلاة التسابيح السور المستحب قراءتها في صلاة التسابيح حكم صلاة التسابيح في جماعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

تمويل التنوع البيولوجي

من تطوير البحيرات إلى حماية المحميات.. 21 هدفا في استراتيجية مصر الجديدة لصون التنوع البيئي

الأرصاد

تحذير عاجل.. مصر على موعد مع أول موجة حسومات ربيعية قوية

مصادر للانبعاثات

من مصارف للكربون إلى مصادر للانبعاثات.. أزمة الغابات العالمية تهدد المناخ

بالصور

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية.. لسحور سريع ومختلف

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية
طريقة عمل البيض بالطريقة التركية
طريقة عمل البيض بالطريقة التركية

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد