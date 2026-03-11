صلاة تغفر ذنوبك كلها لو أديتها مرة واحدة فى العمرة

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء يرون استحباب صلاة التسابيح لكثرة الروايات الواردة فيها وأما كيفية صلاتها وفضلها ورد حديث شريف.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « ما حكم صلاة التسابيح ؟»، أن صلاة التسابيح مشروعة ومسنونة ووردت فيها أحاديث إختلف العلماء فى الحكم عليها وكثيرًا من أهل الحديث يصححون الحديث الوارد فيها حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا عماه عن ابن عباس أن رسول الله قال للعباس بن عبد المطلب : يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمسة وسبعون في كل ركعة تفعل في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة).

وأوضح أن صلاة التسابيح تصلى أربع ركعات، أي بتسليمة واحدة، و في كل ركعة تقرأ فاتحة الكتاب و سورة من سور القرآن الكريم، و بعد الإنتهاء من القراءة يبدأ العبد بالتسبيح بسبحان الله و الحمد الله و لا إله إلا الله و الله أكبر ، خمس عشرة مرة لكل واحدة و من ثم يركع المصلي و بعد التسبيح المعتاد يقول في ركوعه التسبيحات السابقة عشرة مرات، ويرفع المصلي بعد ذلك رأسه من الركوع قائلًا سمع الله لمن حمده و من ثم التسبيحات المذكورة عشرة مرات أيضًا و تقال التسبيحات السابقة في السجود أيضًا و لمراة عشرة بعد التسبيح المعتاد في كل سجدة و بين السجدتين أيضًا عشرة مرات، وبذلك يكون عدد التسبيحات في كل ركعة 75 تسبيحة ، و بذلك يكون عدد التسبيحات في الصلاة كلها و في الأربع ركعات 300 تسبيحة.

كيفية صلاة التسابيح

تصلى صلاة التسابيح أربع ركعات «أى بتسليمة واحدة»

فى كل ركعة في صلاة التسابيح تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة «أى سورة تختارها»

بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة.

ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات

ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده ... إلخ، ثم تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم تهوى ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم ترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء فى الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة.

وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة، وهذه طريقةصلاة التسابيح.

6 منح ربانية في صلاة التسابيح

هناك 6 فضائل لـصلاة التسابيح، فهي مُكفرة للذنوب، مُفرجة للكروب، مُيسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات.

السور المستحب قراءتها في صلاة التسابيح

ويستحسن أن يقرأ فى هذه الركعات الأربع منصلاة التسابيحبعد الفاتحة بسورة مما جاء أنها تعدل نصف أو ثلث ربع القرآن ليحصل أكبر قدر من الثواب.

فمثلًا يقرأ فى الأولى «الزلزلة» والثانية «الكافرون» والثالثة «النصر» والرابعة «الإخلاص».

حكم صلاة التسابيح في جماعة

يجوز أداء صلاة التسابيح منفردًا أو في جماعة، وتصلى بالطريقة السابقة.