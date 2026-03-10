مواصفات بروتون ساجا 2026 الجديدة

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بروتون ساجا موديل 2026، وتنتمي ساجا لفئة السيارات السيدان .

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بروتون ساجا موديل 2026

زودت سيارة بروتون ساجا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

تمتلك سيارة بروتون ساجا موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية .

الفئة الأولي من سيارة بروتون ساجا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 649 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بروتون ساجا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 670 ألف جنيه .