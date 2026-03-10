أخبار السيارات| جنرال موتورز تستدعي شاحنات سيلفرادو وسييرا HD..هيكل سيارة يمكنه تحويل الشاحنات الكلاسيكية إلى كهربائية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تقدم بيجو الفرنسية باقة كبيرة من إصداراتها في السوق السعودي، منها النسخة صاحبة الرقم 408 موديل 2026، والتي تعد واحدة من أبرز السيارات الرياضية.

تواجه شركة فورد، حاليًا نزاعًا قانونيًا طويلاً يتعلق بعيوب مزعومة تعرف باسم "اهتزاز الموت" في طرازات محددة من شاحنات "سوبر ديوتي".

تشهد ساحة السيارات الكلاسيكية تحولاً جذرياً بفضل الابتكار الجديد الذي قدمته شركة بريطانية متخصصة في تعديل المركبات الكهربائية.

كشفت مجموعة جنرال موتورز عن حملة استدعاء فنية واسعة النطاق تستهدف الآلاف من شاحنات المهام الشاقة من طرازي شيفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا موديلات 2025 و2026.

تؤكد فلسفة العناية بالسيارات أن الفخامة لا تتعلق دائمًا بالعلامة التجارية أو السعر الباهظ، بل هي نتاج مجموعة من المؤثرات الحسية التي يشعر بها السائق بمجرد الجلوس خلف المقود.