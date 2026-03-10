عالم أزهري: سورة العنكبوت تعلمنا الطريقة المثلى في محاورة ومناقشة أهل الكتاب

كشف الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، أن سورة العنكبوت تعلمنا الطريقة المثلى في محاورة ومناقشة أهل الكتاب.



وتابع خلال لقائه مع الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، مقدم برنامج نورانيات قرآنية المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمر الرباني جاء كالتالي: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم».

وأكد أن الآيات توضح لنا أن هناك قاسم مشترك بيننا وبينهم وتقف بنا الآيات لتوضح لنا حقيقة المتعنتين مع القرآن الكريم وهؤلاء ليس لهم عذر ولا مبرر.

واختتم أن الذي يدل على تعنتهم وتنطعهم في مطالبهم أنهم يطالبون النبي بآيات مثل تلك التي جاءت للأنبياء السابقين بمعجزات حسية مثل عصا موسى وناقة صالح.

واختتم الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، أن الآيات السابقة لا يطالب بها إلا من رآها وتنتهي مهمتها بانتهائها والمعجزة الخالدة والآية الباقية هي القرآن الكريم.

