دموع الفرحة.. 20 ألف جنيه تغير حياة بائع منديل في برنامج حياة كريمة

شهد برنامج حياة كريمة المذاع عبر قناة on، موقفًا إنسانيًا عندما التقى الإعلامي أيمن مصطفى برجل مسن يفترش الرصيف ويبيع المناديل الورقية لكسب قوت يومه.

وقام مذيع حياة كريمة بشراء المناديل من الرجل المسن، قبل أن يلاحظ أن الرجل المسن يبكي، مما جعله يعةدد إليه ليعلم عن سبب حزنه.

وأكد الرجل المسن، أنه يواجه ظروف مالية صعبة، خاصة بعد أن ارتفع إيجار المسكن الخاص به من 4 جنيهات لـ 250 جنيه، إضافة إلى تراكم فاتورة الكهرباء والتي تجاوزت 1700 جنيه.

وتابع أنه خرج للعمل في ذلك اليوم دون أن يملك أي مال، ولم يتمكن من بيع سوى مناديل بقيمة 15 جنيهًا، مؤكدًا أنه يعمل بلا توقف منذ أكثر من عشرين عامًا دون أن ينال قسطًا من الراحة.

وقام مذيع حياة كريمة بأهدائه مبلغ 20 ألف جنيه مقدمة من مؤسسة حياة كريمة، والتي جعلت الرجل المسن يبكي من الفرح.