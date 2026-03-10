محافظة الوادي الجديد تخصص خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأجرة الجديدة

أعلنت محافظة الوادي الجديد تخصيص عدد من الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بتطبيق تعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية، وذلك في إطار حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على متابعة الالتزام بالأسعار المقررة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين عقب قرار تعديل أسعار المنتجات البترولية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية داخل المواقف العمومية وخطوط السير المختلفة، إلى جانب توفير قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لتلقي أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة.

وأكدت المحافظة أن غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين، حيث يمكن التواصل من خلال رقم 0922928959، وذلك لضمان سرعة الاستجابة لأي تجاوزات يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما خصصت المحافظة أرقامًا مباشرة بكل مركز من مراكز المحافظة لتسهيل تلقي الشكاوى ومتابعتها بشكل فوري، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع مركز الخارجة على الرقم 0922920375، ومركز الداخلة على الرقم 0922822684، ومركز بلاط على الرقم 0922703008، ومركز الفرافرة على الرقم 0922528377.

وفيما يتعلق بمركز باريس، تم تخصيص رقمين لتلقي شكاوى المواطنين وهما 0922975008 و0922756121، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين داخل المركز والقرى التابعة له.

وشددت محافظة الوادي الجديد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق بين مديريات التموين والمرور وإدارات المواقف والوحدات المحلية، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة، والتأكد من الإعلان عنها داخل المواقف وعلى السيارات العاملة بخطوط السير المختلفة.

ودعت المحافظة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض أجرة أعلى من المقررة، مؤكدة أن الأجهزة المعنية ستتعامل بحزم مع أي مخالفات حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان انتظام حركة النقل داخل مختلف مراكز المحافظة.