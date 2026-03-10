قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر
الأرصاد: لا تنخدعوا بدفء النهار.. والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات في هذه المناطق
إيقاف فاركه مدرب ليدز يونايتد مباراة لسبب صادم
8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الوادي الجديد تخصص خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأجرة الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد تخصيص عدد من الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بتطبيق تعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية، وذلك في إطار حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على متابعة الالتزام بالأسعار المقررة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين عقب قرار تعديل أسعار المنتجات البترولية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية داخل المواقف العمومية وخطوط السير المختلفة، إلى جانب توفير قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لتلقي أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة.

وأكدت المحافظة أن غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين، حيث يمكن التواصل من خلال رقم 0922928959، وذلك لضمان سرعة الاستجابة لأي تجاوزات يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما خصصت المحافظة أرقامًا مباشرة بكل مركز من مراكز المحافظة لتسهيل تلقي الشكاوى ومتابعتها بشكل فوري، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع مركز الخارجة على الرقم 0922920375، ومركز الداخلة على الرقم 0922822684، ومركز بلاط على الرقم 0922703008، ومركز الفرافرة على الرقم 0922528377.

وفيما يتعلق بمركز باريس، تم تخصيص رقمين لتلقي شكاوى المواطنين وهما 0922975008 و0922756121، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين داخل المركز والقرى التابعة له.

وشددت محافظة الوادي الجديد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتنسيق بين مديريات التموين والمرور وإدارات المواقف والوحدات المحلية، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة، والتأكد من الإعلان عنها داخل المواقف وعلى السيارات العاملة بخطوط السير المختلفة.

ودعت المحافظة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض أجرة أعلى من المقررة، مؤكدة أن الأجهزة المعنية ستتعامل بحزم مع أي مخالفات حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان انتظام حركة النقل داخل مختلف مراكز المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مواقف سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

ترشيحاتنا

بيراميدز

بعثة بيراميدز تغادر القاهرة متوجهة للمغرب لمواجهة الجيش الملكي

توروب

اتجاه داخل الأهلي لرحيل ييس توروب قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

اتليتكو مدريد

تشكيل أتلتيكو مدريد وتوتنهام في مواجهة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

بالصور

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

علاقة خفية بين السرطان وفقر الدم.. تزيد التعب وتؤثر على العلاج

أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم

8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة

تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد