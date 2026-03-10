جامعة الوادى الجديد تنظم قافلة طبية لقرى المنيرة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، اليوم، قافلة طبية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة واشراف الاستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ترأس القافلة الدكتورة ندا عبدالمحسن عميد كلية الطب البشرى والاستاذ الدكتور عصام مهران وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شملت جميع التخصصات للكشف والعلاج بالمجان على المواطنين بقرى المنيرة بمركز ومدينة الخارجة برئاسة محمد عبدالتواب رئيس الوحدة المحلية لقرى المنيرة إيمانا من الجامعة بالدور الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومساهمة من الجامعة فى تقديم خدمة طبية مجانية للمواطنين.

وأوضح المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة أطلقت منذ فترة مبادرة تقديم خدمات القوافل المتكاملة الطبية والبيطرية والزراعية والاجتماعية والنفسية لخدمة المجتمع المحيط بربوع المحافظة بناء على توجيهات الاستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة.

وأوضح أن القافلة شملت عدة تخصصات طبية مثل الباطنة والأمراض الصدرية وطب العيون والأطفال وجراحة العظام والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة وجراحة التجميل والنساء والتوليد، وبلغ عدد الحالات التى تم الكشف عليها 192 حالة مختلفة التخصصات.

تأتي هذه القافلة الطبية في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة الوادي الجديد لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة في القرى والمناطق البعيدة عن المراكز الطبية المتخصصة.

وتحرص جامعة الوادي الجديد بشكل مستمر على تنظيم قوافل طبية متكاملة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بمختلف التخصصات، بهدف تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني للمواطنين، إلى جانب نشر الوعي الصحي بين الأهالي.

وتسعى الجامعة من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى تعزيز التعاون مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية بالمحافظة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

كما تهدف هذه القوافل إلى دعم الجهود الحكومية في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالمناطق الريفية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات التي تحتاج إلى متابعة أو تحويلها للمستشفيات المتخصصة، بما يسهم في تحقيق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.