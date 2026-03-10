قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاة التهجد 2026 وليلة القدر اليوم.. كل ما تريد معرفته بـ50 حقيقة
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر
الأرصاد: لا تنخدعوا بدفء النهار.. والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات في هذه المناطق
إيقاف فاركه مدرب ليدز يونايتد مباراة لسبب صادم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الوادى الجديد تنظم قافلة طبية لقرى المنيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، اليوم، قافلة طبية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشرى بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة واشراف الاستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ترأس القافلة الدكتورة ندا عبدالمحسن عميد كلية الطب البشرى والاستاذ الدكتور عصام مهران وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شملت جميع التخصصات للكشف والعلاج بالمجان على المواطنين بقرى المنيرة بمركز ومدينة الخارجة برئاسة محمد عبدالتواب رئيس الوحدة المحلية لقرى المنيرة إيمانا من الجامعة بالدور الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومساهمة من الجامعة فى تقديم خدمة طبية مجانية للمواطنين.

وأوضح المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة أطلقت منذ فترة مبادرة تقديم خدمات القوافل المتكاملة الطبية والبيطرية والزراعية والاجتماعية والنفسية لخدمة المجتمع المحيط بربوع المحافظة بناء على توجيهات الاستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة.

 وأوضح أن القافلة شملت عدة تخصصات طبية مثل الباطنة والأمراض الصدرية وطب العيون والأطفال وجراحة العظام والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة وجراحة التجميل والنساء والتوليد، وبلغ عدد الحالات التى تم الكشف عليها 192 حالة مختلفة التخصصات.

تأتي هذه القافلة الطبية في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة الوادي الجديد لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة في القرى والمناطق البعيدة عن المراكز الطبية المتخصصة.

وتحرص جامعة الوادي الجديد بشكل مستمر على تنظيم قوافل طبية متكاملة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بمختلف التخصصات، بهدف تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني للمواطنين، إلى جانب نشر الوعي الصحي بين الأهالي.

وتسعى الجامعة من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى تعزيز التعاون مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية بالمحافظة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

كما تهدف هذه القوافل إلى دعم الجهود الحكومية في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالمناطق الريفية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات التي تحتاج إلى متابعة أو تحويلها للمستشفيات المتخصصة، بما يسهم في تحقيق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد قافلة طبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

ترشيحاتنا

الشيخ عمرو فاروق

برواية شعبة عن عاصم الكوفي.. عمرو فاروق يؤم آلاف المصلين في الجامع الأزهر

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح معنى كلمة الفتنة الصحيح في القرآن: مختلفة عن عرفنا الشعبي

شيخ الأزهر

تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر.. توزيع 3 آلاف وجبة سحور للمعتكفين بالجامع الأزهر

بالصور

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

علاقة خفية بين السرطان وفقر الدم.. تزيد التعب وتؤثر على العلاج

أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم

8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة

تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد