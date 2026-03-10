محمد موسى: بحثت عن «جو شو» في قريته وكشفوا لي سر لقب «نعناعة»

أكد الإعلامي محمد موسى أنه يعلم جيدًا من هو يوسف أحمد حسين، المعروف باسم «جو شو»، موضحًا أنه من مركز أجا وتحديدًا من قرية كفر عوض، وأنه توجه إلى بلدته وسأل عنه لمعرفة كل شيء عنه.

وأضاف محمد موسى، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف» تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه تحدث مع بعض الشخصيات التي عاشت معه، كما التقى بأحد مدرسي «جو شو»، الذي كشف له أن هذا الشخص عندما كان صغيرًا كان يُلقب بـ«نعناعة».

ولفت إلى أن من أسباب مقولة «جو شو» عنه «مين ده» كان لقب «نعناعة»، مؤكدًا أنه يعلم أشياء كثيرة عنه، وأن هذا اللقب جاء لأنه كان جميل الملامح وهو صغير.

وكشف موسى تفاصيل عن والده، قائلًا إنه كان يجمع أموالًا من الخارج لتقديمها لجماعة الإخوان في الدقهلية.

وأشار إلى أنه بحث عن «جو شو» بدافع ضميره المهني، لأنه كان يريد معرفة كل شيء عن هذا الشخص.