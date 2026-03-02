قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: مصر توسطت بين أمريكا وإيران لتجنب الحرب.. وأحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي: مصر توسطت بين أمريكا وإيران لتجنب الحرب.. ولا قلق على الداخل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بذلت جهدا مخلصا مستنير الأشهر الماضية لتقرب وجهات النظر والوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للوصول لاتفاق.

أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، إن وزير البترول أكد له أن مصر لا تواجه أي أزمة سواء في البنزين أو السولار أو الغاز، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت خططًا للتعامل مع أي طارئ على المديين القصير والطويل.

شيري عادل: مستمرون في تصوير «فن الحرب».. وسعيدة بالكيمياء الفنية مع يوسف الشريف
أكدت الفنانة شيري عادل أنها مستمرة حتى الآن في تصوير مسلسل «فن الحرب»، معربة عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي حصدها العمل.

"إن بي سي": الهجوم على الكويت أسفر عن مقـ.تل 3 جنود أمريكيين
أعلنت شبكة إن بي سي، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أنّ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وقع في الكويت، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الرئيس السيسي يطمئن المصريين: لدينا احتياطات كافية وجاهزون لكل السيناريوهات
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر جزء من المنطقة وتتأثر بما يحدث فيها، مؤكدا أن الدولة تدرس كل شيء وجاهزة لكل الاحتمالات والسيناريوهات المختلفة التي يمكن أي تحدث.

أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
أشاد الإعلامي أحمد موسى ، بحفل الإفطار السنوي الذي نظمته القوات المسلحة، مؤكدًا أن المناسبة شهدت حضورًا واسعًا يعكس تنوع أطياف المجتمع المصري، من رموز الإعلام والاقتصاد والسياسة والدين، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«بركة رمضان».. سامح حسين يمنح 100ألف جنيه لأرملة بالمنيا بعد تعثر مشروعها
زار الفنان سامح حسين محافظة المنيا ضمن برنامج بركة رمضان المذاع على قناة DMC، حيث كشف عن قصص الصبر والرضا بين أهالي المنطقة وساهم في تحقيق أحلام طال انتظارها.


ممدوح شاهين: MBC نفسهم يشتغلوا معايا وأنا لا أرغب في تكرار التعاون
أكد المنتج ممدوح شاهين، أنه رغم التغيرات الكبيرة في سوق الإنتاج بعد عام 2016، ما زال صامدًا كأحد المنتجين القلائل من الجيل القديم المستمر في العمل، قائلًا: «أنا فخور بنفسي لأنني مستمر حتى الآن، وأنا المنتج الوحيد من الجيل القديم الذي ما زال موجودًا».

أحمد موسى: لإيران أذرع وعناصر حول العالم وتداعيات أي ضربة لن يمكن السيطرة عليها
قال الإعلامي أحمد موسى إن إيران تمتلك عناصر وكتائب منتشرة في عدة دول حول العالم، زاعمًا أن تحركات لتلك العناصر ظهرت مؤخرًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار ما وصفه بتداعيات التصعيد الإقليمي.

المحروسة في قلب رمسيس.. 4 آلاف وجبة يوميا ضمن مبادرة الإطعام لتعزيز الأمن الغذائي
كشف الدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، تفاصيل عمل مطعم «المحروسة» الكائن بوسط البلد في منطقة رمسيس بشارع الجلاء، أحد أبرز الشوارع الحيوية بالقاهرة، مؤكدًا أن المطعم يمثل نموذجًا عمليًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان.
 

