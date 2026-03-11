قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
محافظات

محافظ جنوب سيناء يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية

محافظ جنوب سيناء خلال استقبال مستشار رئيس الحمهورية
محافظ جنوب سيناء خلال استقبال مستشار رئيس الحمهورية
ايمن محمد

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، اللواء الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء الأسبق، وذلك في زيارة ودية قدم خلالها التهنئة للمحافظ بمناسبة ثقة رئيس الجمهورية وتكليفه بقيادة المحافظة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بهذه الزيارة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها اللواء الدكتور خالد فودة خلال فترة توليه مسؤولية المحافظة، والتي شهدت خلالها جنوب سيناء طفرة تنموية ملحوظة أسهمت في رفع معدلات التنمية وتعزيز مكانة المحافظة في مختلف المحافل المحلية والدولية.

كما أكد المحافظ تقديره لما قدمه فودة من إسهامات بارزة في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة على مدار سنوات طويلة، متمنيًا له دوام التوفيق في مهامه الوطنية.

ومن جانبه، حرص اللواء الدكتور خالد فودة على مصافحة عدد من العاملين بديوان عام المحافظة، مشيدًا بجهودهم في أداء عملهم، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل والاجتهاد للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، والاستمرار في الارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية بمحافظة جنوب سيناء.

يُذكر أن اللواء الدكتور خالد فودة تولى منصب محافظ جنوب سيناء لمدة 13 عامًا، وحمل لقب "عميد محافظي مصر"، كما حظي بتقدير ومحبة أهالي المحافظة لما قدمه من جهود ملموسة خلال فترة توليه المسؤولية.

جنوب سيناء استقبل خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية التنمية المحلية

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

معاشات

تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026

صورة أرشيفية

الهلال الأحمر الإيراني: تضرر 77 مركزا طبيا و65 مركزا تعليميا

المواصلات

حملات مكثفة لضبط تعريفة المواصلات ومنع استغلال المواطنين.. فيديو

مجدي بدران

مجدي بدران: الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين وتنقية الجسم من السموم

بالصور

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

