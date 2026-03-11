محافظ جنوب سيناء يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، اللواء الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء الأسبق، وذلك في زيارة ودية قدم خلالها التهنئة للمحافظ بمناسبة ثقة رئيس الجمهورية وتكليفه بقيادة المحافظة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بهذه الزيارة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها اللواء الدكتور خالد فودة خلال فترة توليه مسؤولية المحافظة، والتي شهدت خلالها جنوب سيناء طفرة تنموية ملحوظة أسهمت في رفع معدلات التنمية وتعزيز مكانة المحافظة في مختلف المحافل المحلية والدولية.

كما أكد المحافظ تقديره لما قدمه فودة من إسهامات بارزة في دعم مسيرة التنمية بالمحافظة على مدار سنوات طويلة، متمنيًا له دوام التوفيق في مهامه الوطنية.

ومن جانبه، حرص اللواء الدكتور خالد فودة على مصافحة عدد من العاملين بديوان عام المحافظة، مشيدًا بجهودهم في أداء عملهم، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل والاجتهاد للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، والاستمرار في الارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية بمحافظة جنوب سيناء.

يُذكر أن اللواء الدكتور خالد فودة تولى منصب محافظ جنوب سيناء لمدة 13 عامًا، وحمل لقب "عميد محافظي مصر"، كما حظي بتقدير ومحبة أهالي المحافظة لما قدمه من جهود ملموسة خلال فترة توليه المسؤولية.