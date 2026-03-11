مارسيليا يعلن خضوع نايف أكرد لعملية جراحية ويغيب عن معسكر المغرب

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي أن مدافعه الدولي المغربي نايف أكرد سيخضع لعملية جراحية غدا الخميس للتخلص من ألم العانة المزمن الذي يعاني منه منذ فترة.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن أكرد كان يواصل اللعب رغم الانزعاج المتزايد، إلا أن الحالة الصحية تطلبت التدخل الجراحي بعد فشل العلاجات التحفظية التي اتبعها الطاقم الطبي للفريق.

وبحسب البيان، لم يحدد النادي مدة غياب اللاعب، لكنه سيفتقد بالتأكيد في المباراتين الوديتين المقبلتين للمنتخب المغربي أمام الإكوادور والباراجواي استعدادًا لكأس العالم 2026.

ويبلغ أكرد 29 عامًا، وخاض هذا الموسم 16 مباراة في الدوري الفرنسي و5 مباريات في دوري أبطال أوروبا مع مرسيليا، الذي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري بفارق 11 نقطة خلف المتصدر وحامل اللقب باريس سان جيرمان.