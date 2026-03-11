قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 23 رمضان
القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فجميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا
رزان جمال: أرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان.. وفيلم الأسد سيجمعني معه
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة لاكورنيا
رزان جمال تكشف لـ رامز جلال: «نفسي أغنّي مع شيرين»
بيراميدز يخوض أولي تدريباته في العاصمة المغربية الرباط
عمرو الليثي: السعادة الحقيقية في الرضا.. وطفلة تعطي درسًا مؤثرًا في معنى النِعَم
رسميا 5 أيام إجازة لـ "عيد الفطر".. إليكم الموعد بالتفصيل
الزراعة تطلق مبادرة لتأهيل الشباب من ذوي الهمم اقتصاديا
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل بسكويت النشادر

بسكويت النشادر
بسكويت النشادر
اسماء محمد

يعد بسكويت النشادر من أكثر أنواع المخبوزات انتشارا في السنوات الماضية خاصة أنه من اكلات عيد الفطر الشهية.

نعرض لكم طريقة عمل بسكويت النشادر من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد لايد المذاع على  قناة سي بي سي سفرة .

 المقادير
 كيلو دقيق

 ½ كيلو سمنة

 2 كوب سكر بودرة

 ملعقة كبيرة نشادر

 4 بيض

 ½ كوب لبن

 فانيليا

طريقة عمل بسكوت النشادر


في العجان الكهربائي ضعي السمنة والسكر واخفقيهم جيدا.


اضيفي البيض والفانيليا
و الدقيق والنشادر واللبن وقلبي كل الخليط
وضعيه فى كيس حلوانى ببلبلة بسكوت.

 فى صينيةمدهونة سمنة، شكلى بسكويت النشادر واتركي مسافة ثم ضع البسكويت في فرن ساخن حتى النضج
ثم يقدم .
 

