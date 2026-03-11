يعد بسكويت النشادر من أكثر أنواع المخبوزات انتشارا في السنوات الماضية خاصة أنه من اكلات عيد الفطر الشهية.

نعرض لكم طريقة عمل بسكويت النشادر من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد لايد المذاع على قناة سي بي سي سفرة .

المقادير

كيلو دقيق

½ كيلو سمنة

2 كوب سكر بودرة

ملعقة كبيرة نشادر

4 بيض

½ كوب لبن

فانيليا

طريقة عمل بسكوت النشادر



في العجان الكهربائي ضعي السمنة والسكر واخفقيهم جيدا.



اضيفي البيض والفانيليا

و الدقيق والنشادر واللبن وقلبي كل الخليط

وضعيه فى كيس حلوانى ببلبلة بسكوت.

فى صينيةمدهونة سمنة، شكلى بسكويت النشادر واتركي مسافة ثم ضع البسكويت في فرن ساخن حتى النضج

ثم يقدم .

