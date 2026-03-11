اعتراض داخل الزمالك على إجراء قرعة حاسمة في الدوري المصري بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أبدى مسؤولو نادي الزمالك حالة من الاستياء خلال الساعات الماضية، على خلفية الاتجاه لإجراء قرعة المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من إقامتها بالنظام التقليدي المعتاد بين الأندية.

وكشف مصدر داخل النادي أن إدارة الزمالك أبدت تحفظها على فكرة إجراء القرعة بتلك الطريقة، مشيرة إلى أن النادي يفضل الاعتماد على الأسلوب اليدوي التقليدي المتعارف عليه في مثل هذه المناسبات، وهو النظام الذي اعتادت عليه الأندية خلال السنوات الماضية في مختلف البطولات.

وأكد مسؤولو القلعة البيضاء تمسكهم بضرورة الالتزام بالطريقة التقليدية في تنظيم القرعة، خاصة أن المرحلة النهائية من المسابقة تُعد حاسمة في تحديد مسار المنافسة على اللقب، إلى جانب تحديد المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.