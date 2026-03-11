قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
مرأة ومنوعات

تحذيرات طبية من أخطاء العلاج.. ونصائح مهمة للتعامل مع الأورام الدموية في الجسم والمخ

اسماء محمد

تعد الأورام الدموية السطحية من المشكلات الصحية البسيطة إذا تم علاجها بشكل سريع في بدايتها.

وطبقًا لما جاء في موقع فري ويل هيلث يمكن علاج الكدمات والأورام الدموية من خلال الخطوات التالية:

علاج الكدمات والأورام الدموية السطحية


قد تختفي الكدمات والأورام الدموية السطحية من تلقاء نفسها، ولكن قد تستفيد من علاجات مثل طريقة RICE  (الراحة، الثلج، الضغط، والرفع).

لتسريع التئام الورم الدموي السطحي أو الكدمة:

استرح وارفع المنطقة التي بها الكدمةاو الورم الدموي لتقليل التورم وتخفيف الانزعاج.
في اليوم الأول أو اليومين التاليين للإصابة أو الصدمة، ضع كيسًا من البازلاء المجمدة أو كمادة ثلج ملفوفة بمنشفة على المنطقة المصابة لمدة 10 إلى 15 دقيقة عدة مرات في اليوم.

قم بالضغط برفق على المنطقة المصابة بضمادة مرنة إذا كان هناك تورم.

قد يُنصح باستخدام جبيرة لمنع الطرف المصاب من الحركة ومنع تمزق وعاء دموي كبير مرة أخرى.

أخطاء عند علاج الورم الدموي

لا تتناول أدوية مضادة للالتهاب غير ستيرويدية (NSAIDs) مثل أدفيل (إيبوبروفين) و قد تُبطئ هذه الأدوية عملية تخثر الدم، مما قد يُفاقم الحالة.

علاج الأورام الدموية الكبيرة أو العميقة
قد يلزم تصريف أو إزالة الأورام الدموية في الحالات التي يكون فيها الورم الدموي يضغط على عصب أو وعاء دموي يسبب تلف الأنسجة.

يجب تصريف أي ورم دموي قبل أن يتجلط الدم ويشكل كتلة صلبة.

علاج الأورام الدموية في الدماغ

يشمل علاج الأورام الدموية في المخ و الجمجمة ما يلي:

قد يكون الراحة في الفراش والمراقبة كافيين لعلاج الأورام الدموية الصغيرة في الجمجمة.

في حالات الأورام الدموية الكبيرة في الجمجمة، قد يتم استخدام إجراء يُعرف باسم جراحة ثقب الجمجمة لحفر ثقب في الجمجمة لتصريف الدم المحتبس.

قد تتطلب الحالات الشديدة إجراء عملية فتح الجمجمة، حيث يتم خلالها إزالة جزء من عظم الجمجمة مؤقتًا لاستخراج الدم المحتبس.

إذا كانت هناك حاجة لإجراء طبي لعلاج ورم دموي حاد، فقد يتم ترك أنبوب تصريف في مكانه لبضعة أيام بعد الجراحة بينما تتم مراقبة المريض عن كثب في المستشفى.

قد يشمل علاج الأورام الدموية الداخلية في أماكن أخرى من الجسم اتباع نهج المراقبة والانتظار، أو قد تكون هناك حاجة إلى إجراء فحص جراحي فوري.

