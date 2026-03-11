طريقة عمل بقلاوة بالقشطة زي المحلات

تعد البقلاوة بالقشطة من أشهر الحلويات الشرقية التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة في رمضان.. فكيف تعديها بمذاق شهي؟!

نعرض لكم طريقة عمل بقلاوة بالقشطة من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

لفة جلاش

زبدة مذابة

للحشو

كوب لبن

كوب كريمة

2 معلقة كبيرة نشا

رشة فانيليا

للتقديم

شربات تقيل بارد

فستدق حلبي مجروش



طريقة تحضير بقلاوة بالقشطة

على النار ضعي حلة صغيرة بها لبن وكريمة ونشا ورشة فانيليا و وقلبي المكونات جيدا حتى تمتزج ثم ترفع من النار و تترك لتهدا.



إدهني صينية بالسمنة وضعي فيها جلاش ثم ادهنيه بالزبدة المذابة

ثم ضعي الحشو.

ضعي طبقات من الجلاش وقسمي الصينية مستطيلات وادخليها فرن ساخن واتركيها حتى النضج ثم اخرجيها واسقيها بالشربات وزينيها بالفستق وبالهنا والشفا.

