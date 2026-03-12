كارولين عزمي تحسم الجدل: لا علاقة عاطفية تجمعني بـ أحمد العوضي.. وما بيننا أخوة فقط

كشفت الفنانة كارولين عزمي حقيقة الشائعات التي ترددت حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين الفنان أحمد العوضي، مؤكدة أن ما يجمعهما لا يتجاوز حدود الصداقة وعلاقة الأخوة، مشددة على أن تلك الأقاويل لا أساس لها من الصحة.

تجربتها الفنية مع أحمد العوضي

وتحدثت خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، عن تجربتها الفنية مع أحمد العوضي، مشيرة إلى أن مشاركتها معه في مسلسلي فهد البطل وحق عرب كانت من التجارب المهمة والمميزة في مسيرتها الفنية.

وأوضحت أنها استمتعت كثيرًا بتقديم شخصية «راوية» في مسلسل «فهد البطل»، لافتة إلى أن هذا الدور كان مختلفًا عن شخصيتها الحقيقية، ما شكّل تحديًا تمثيليًا بالنسبة لها، حيث حرصت على تقديم شخصية الفتاة الشعبية القوية بشكل مقنع للجمهور.

وأضافت أنها استعانت بعدد من الأعمال الفنية للفنانة نادية الجندي من أجل الاستفادة من أسلوبها في تقديم الشخصيات الشعبية القوية، مؤكدة أن هذا النوع من الأدوار قريب من طبيعة المجتمع المصري ويصل بسهولة إلى الجمهور.

وأشارت كارولين عزمي إلى أنها شاركت في عملين متتاليين مع أحمد العوضي، لكن تم الاتفاق لاحقًا على أن يخوض كل منهما تجارب فنية مختلفة مع فرق عمل جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف التنوع في الأدوار وتقديم تجارب فنية مختلفة.

ونفت عزمي ما تردد عن وجود علاقة عاطفية تجمعها بالعوضي، مؤكدة أن علاقتهما تقوم على الاحترام والصداقة فقط، مضيفة أنها كانت من أقل الفنانات اللاتي طالتهم شائعات الارتباط به.

وأكدت أنها لم تنزعج من تلك الشائعات، مشيرة إلى أنها لا تعتبرها وسيلة للترويج للأعمال الفنية، لأن العمل القوي قادر على فرض نفسه على الجمهور دون الحاجة إلى مثل هذه الأساليب.

وفي سياق آخر، كشفت كارولين عزمي عن رغبتها في خوض تجربة بطولة عمل فني جديد أمام الفنان أحمد مالك، موضحة أنها تفضله في الاختيار بينه وبين الفنان نور النبوي، متمنية أن يجمعهما عمل درامي أو سينمائي خلال الفترة المقبلة.