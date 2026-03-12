سناء السعيد: المنتزهات التكنولوجية بالجامعات بوابة لربط الخريجين بسوق العمل

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب ، أن توجه الحكومة نحو إنشاء المنتزهات التكنولوجية (Technology Park) داخل الجامعات المصرية والمراكز البحثية يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وربطه بشكل مباشر باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.

خلق حلقة وصل حقيقية بين الخريجين وسوق العمل

وأضافت السعيد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن هذه المنتزهات ستسهم في خلق حلقة وصل حقيقية بين الخريجين وسوق العمل، حيث تتيح للطلاب والباحثين فرصة تطبيق ما يدرسونه عمليًا وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات ومنتجات يمكن أن يستفيد منها المجتمع والقطاع الصناعي.

وأوضحت أن إنشاء هذه المنصات التكنولوجية سيساعد الشباب على الابتكار والإبداع، ويمنحهم الفرصة لتطوير أفكارهم داخل بيئة داعمة للبحث والتجريب، وهو ما يعود بالنفع على الخريج نفسه من خلال اكتساب خبرات عملية، وفي الوقت نفسه يستفيد السوق من المنتجات والتطبيقات الجديدة التي تخرج من رحم الجامعات.

وأشارت عضو لجنة التعليم إلى أن المنتزهات التكنولوجية تمثل أيضًا أداة مهمة لنقل وتوطين التكنولوجيا داخل مصر، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الجامعات ومجتمع الصناعة، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وشددت السعيد على أن هذه الخطوة تسهم في نشر ثقافة التعلم والابتكار داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي يظل دائمًا من أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.