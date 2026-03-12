قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق
مصطفى بكري : مستشفى المنيل التخصصي يقدم خدمة طبية متميزة ويحظى بثقة المواطنين
ميار الببلاوي عن وفاء مكي : بدعي عليها في كل سجدة .. وعلاقتي بها انتهت
عضو الصناعات : شراكة مصرية ليبية لدعم إنتاج الألومنيوم في مصر
أطول مائدة إفطار رمضاني على كورنيش الطور بمشاركة واسعة من الأهالي والشباب
رسائل متناقضة.. السفير الإيراني بالأمم المتحدة: لن نغلق مضيق هرمز
مصطفى بكري: إغلاق مضيق هرمز أخطر ما في خطاب خامنئي وقد يشعل أزمة اقتصادية عالمية
مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. والرئيس السيسي يهدد المتلاعبين بالمحاكم العسكرية
ليلة القدر وعلاماتها .. 10 أمارات تُبشرك بها و3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
ما حكم ضر.ب القطط والكلاب في الشارع؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد
مسلسل المتر سمير الحلقة 8.. ميمي جمال ترفع قضية طلاق على محمد الصاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سناء السعيد: المنتزهات التكنولوجية بالجامعات بوابة لربط الخريجين بسوق العمل

النائبة سناء السعيد
النائبة سناء السعيد
حسن رضوان

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب ، أن توجه الحكومة نحو إنشاء المنتزهات التكنولوجية (Technology Park) داخل الجامعات المصرية والمراكز البحثية يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وربطه بشكل مباشر باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.

خلق حلقة وصل حقيقية بين الخريجين وسوق العمل

وأضافت السعيد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن هذه المنتزهات ستسهم في خلق حلقة وصل حقيقية بين الخريجين وسوق العمل، حيث تتيح للطلاب والباحثين فرصة تطبيق ما يدرسونه عمليًا وتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات ومنتجات يمكن أن يستفيد منها المجتمع والقطاع الصناعي.

وأوضحت أن إنشاء هذه المنصات التكنولوجية سيساعد الشباب على الابتكار والإبداع، ويمنحهم الفرصة لتطوير أفكارهم داخل بيئة داعمة للبحث والتجريب، وهو ما يعود بالنفع على الخريج نفسه من خلال اكتساب خبرات عملية، وفي الوقت نفسه يستفيد السوق من المنتجات والتطبيقات الجديدة التي تخرج من رحم الجامعات.

وأشارت عضو لجنة التعليم إلى أن المنتزهات التكنولوجية تمثل أيضًا أداة مهمة لنقل وتوطين التكنولوجيا داخل مصر، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الجامعات ومجتمع الصناعة، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وشددت السعيد على أن هذه الخطوة تسهم في نشر ثقافة التعلم والابتكار داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي يظل دائمًا من أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

لجنة التعليم مجلس النواب المنتزهات التكنولوجية سناء السعيد الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

ترشيحاتنا

الشمر

فوائد الشمر عند تناوله يوميا.. وهذا ما يحدث للنساء

بسكويت

طريقة عمل بسكويت جوز الهند

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ريجيم سريع قبل العيد لتنحيف آمن.. قرارات تتعلق بأسعار بعض السلع تكشفها خبيرة فلك

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد