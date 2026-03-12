قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
الزراعة: إصدار أكثر من 2000 خدمة فنية وتنظيمية للجنة المبيدات خلال فبراير

شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما أصدرته، لجنة مبيدات الآفات الزراعية،  من خدمات وإجراءات فنية وتنظيمية خلال شهر فبراير الماضي.

وذلك تنفيذا لتوجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود تنظيم تداول واستخدام المبيدات وضمان تطبيق المعايير الفنية والرقابية للحفاظ على الإنتاج الزراعي وصحة الإنسان والبيئة.

وأوضحت الدكتورة هالة ابويوسف رئيس اللجنة، أن إجمالي الإصدارات والخدمات التي تم تنفيذها خلال شهر فبراير بلغ 2978 إصدارًا، شملت العديد من الإجراءات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتسجيل وتداول المبيدات وتأهيل العاملين في هذا القطاع.

وأوضحت أن هذه الإصدارات شملت نحو 481 موافقة فنية للاستيراد، و458 شهادة اجتياز التقييم الحيوي، و366 بطاقة استدلالية، و366 شهادة تسجيل، و364 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات، و330 إفراجا جمركيا، و177 شهادة تدريب لتجار المبيدات، و28 شهادة تدريب للمشتغلين بالمبيدات، و15 إفادة فنية، و14 موافقة لاستخدامات خاصة (Off-label)، 9 تصاريح للتداول، و6 تراخيص لتشغيل مصانع المبيدات.

وأكدت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، استمرار جهودها لتعزيز منظومة الرقابة على المبيدات، وضمان تداول المنتجات المسجلة والمعتمدة فقط، مع رفع كفاءة وتأهيل المتعاملين مع المبيدات، بما يسهم في حماية المحاصيل الزراعية وتحقيق الاستخدام الآمن والرشيد للمبيدات.

وشددت ابويوسف على مواصلة  تقديم الخدمات الفنية والتنظيمية من اللجنة لمختلف المتعاملين في قطاع المبيدات، بما يدعم منظومة الزراعة ويرفع من جودة وسلامة المنتجات الزراعية.

