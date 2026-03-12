"زراعة الوادي الجديد" تواصل فعاليات دورة تدريبية في مجال الزراعة العضوية

تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الزراعة العضوية، والتي تنفذها إدارة التدريب بالمديرية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف رفع كفاءة الكوادر الزراعية ونشر مفاهيم الزراعة الحديثة الصديقة للبيئة.



وتأتي هذه الدورة التدريبية تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الدكتور طارق صلاح سالم رئيس الإدارة المركزية للتدريب، في إطار خطة الوزارة لتطوير قدرات العاملين بالقطاع الزراعي وتعزيز التوسع في نظم الزراعة العضوية.

وشهدت الفعاليات أيضا حضور محمود البري مدير إدارة التدريب بمديرية الزراعة، محمد سيد عبد الحميد من إدارة التدريب .

وخلال فعاليات الدورة، ألقى المهندس عماد بحر وكيل مديرية الزراعة محاضرة تناول خلالها أهمية دور الإرشاد الزراعي في دعم المزارعين ونشر الممارسات الزراعية الحديثة، مؤكدًا أن الإرشاد يمثل حلقة الوصل الأساسية بين مراكز البحوث الزراعية والمزارعين في الحقول.

كما استعرض عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بالعملية الإرشادية، من بينها دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بأهمية التوسع في الزراعات العضوية، إلى جانب التعريف بالحقول الإرشادية التي يتم تنفيذها لنقل التجارب العملية والتوصيات الفنية إلى المزارعين بشكل مباشر داخل الأراضي الزراعية.

وتضمنت المحاضرة أيضًا شرحًا لآليات الدعم الفني والمالي الذي يمكن تقديمه للمزارعين لتشجيعهم على التحول إلى الزراعة العضوية، باعتبارها من الأنظمة الزراعية التي تسهم في الحفاظ على خصوبة التربة وتقليل استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، بما ينعكس إيجابًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد القائمون على البرنامج التدريبي أن هذه الدورات تهدف إلى إعداد كوادر زراعية قادرة على نقل المعرفة والخبرة إلى المزارعين في القرى والمناطق الزراعية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة الوادي الجديد.