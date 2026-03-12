انطلاقة فنية برؤية معاصرة بالمتحف المصري

استكمل القسم التعليمي بالمتحف المصري بالقاهرة برنامج التدريب الميداني لطلاب كلية التربية الفنية، عبر مجموعة من الجولات والورش التطبيقية التي جمعت بين دراسة الحضارة المصرية القديمة والتعبير الفني المعاصر.

تعرّف الطلاب خلال البرنامج على أسطورة إيزيس وأوزوريس وقاموا بتجسيدها في لوحات فنية، كما نفذوا أنشطة إبداعية باستخدام خامات طبيعية مثل جذوع الأشجار لتشكيل الحروف الأولى من أسمائهم بالكتابة المصرية القديمة.

وشملت الفعاليات جولة في قاعة الحياة اليومية للتعرف على أدوات النسيج والصيد والآلات الموسيقية، أعقبها تطبيق عملي للطباعة اليدوية باستخدام تقنية الاستنسل لعناصر مستوحاة من جداريات الصيد في الدولة القديمة.

كما تناول البرنامج المعتقدات الجنائزية من خلال زيارة قاعة الخبيئة الملكية وتوابيت الدير البحري وقاعة البرديات، إضافة إلى ورش لتشكيل تميمة العنخ (مفتاح الحياة) وأعمال خزف مستوحاة من المعبودة باستت.

واختُتم التدريب بأنشطة تفاعلية مثل تصميم لعبة «الجعران المتحرك» وبازل لتمثال رع حتب وزوجته نفرت، في تجربة فنية هدفت إلى ربط الطلاب بتراث مصر القديم بأساليب إبداعية معاصرة.