عمرو الحديدي يشيد برئيس إنبي: صدر الضغط للزمالك

أشاد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، برئيس نادي إنبي أيمن الشريعي، مؤكدًا أن الضغط النفسي الذي مارسه على لاعبي الزمالك ساعد فريقه على تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة.



وأضاف الحديدي خلال حديثه في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن أداء لاعبي الزمالك تأثر بشكل كبير بسبب حالة الغرور المؤقتة التي انتابتهم، وهو ما أدى إلى تراجع مستواهم في اللقاء، رغم الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكونها.

وأشار عمرو الحديدي إلى أن نادي الإسماعيلي فقد الكثير بعد رحيل مدربه حمزة الجمل عن قيادته، مشددًا على أن الأخير يحقق نتائج رائعة مع إنبي ويثبت جدارته في قيادة الفريق البترولي بشكل فعّال.