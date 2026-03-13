قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثقب المعدة.. تعرف على الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

نهى هجرس

 يعد ثقب المعدة أو ما يسمى انثقاب الجهاز الهضمي حالة خطيرة تستدعي رعاية طبية طارئة، قد تزيد بعض الحالات الطبية والإصابات من احتمالية الإصابة بانثقاب الجهاز الهضمي، ولكن مع العلاج الطبي الفوري، يتعافى الكثيرون تمامًا.

أعراض وأسباب ثقب المعدة

ما الذي يسبب ثقب الجهاز الهضمي؟

قد تُسبب الإصابة أو الصدمة ثقبًا في الجهاز الهضم، تشمل الأسباب المحتملة لهذه الإصابات ما يلي:

ابتلاع جسم أو مادة ضارة عن طريق الخطأ: يمكن أن تؤدي البطاريات أو المواد الكيميائية المسببة للتآكل أو المغناطيس أو الأجسام الحادة إلى تمزق المريء أو المعدة أو الأمعاء.

انحشار الأمعاء: تراكم كبير للبراز في القولون مما يؤدي إلى انحشاره.

جرح ناتج عن حدث صادم، مثل حادث سيارة.

التقيؤ الشديد.

الإجراءات الطبية: يمكن أن يكون الانثقاب أحد المضاعفات النادرة للعمليات الجراحية أو الإجراءات التي تؤثر على الجهاز الهضمي، مثل تنظير القولون .

كيف يمكنني تقليل خطر الإصابة بثقب في الجهاز الهضمي؟

قد لا تتمكن من منع ثقب الجهاز الهضمي تمامًا، ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة به إذا قمت بما يلي:

لا تدخن أو تستخدم منتجات التبغ.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على كمية كافية من الألياف ، مما يمكن أن يمنع الإمساك ويحافظ على عملية الهضم بسلاسة.

راجع طبيبك بانتظام لإدارة الحالات الصحية والإبلاغ عن أي أعراض جديدة بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي أو الألم

المصدر Cleveland clinic 

بالصور

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

