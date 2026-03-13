قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العيد ولمة الأقارب.. وليد هندي يوضح فوائد الزيارات العائلية | فيديو
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية
كنوز خفية تحت الجذور.. ماذا اكتشف العلماء أسفل شجرة عمرها 2400 عام؟
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة بمناسبة يوم الشهيد
أمريكا تعلن مقتل 4 من عناصرها في حادث تحطم طائرة التزود بالوقود بالعراق
الحكومة تطمئن المزارعين: استقرار في إمدادات الأسمدة بالموسم الحالي
ربط التعليم العالي بسوق العمل.. دمج وإعادة هيكلة التخصصات
رمال وأتربة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو حتى صباح السبت
وزير النقل: تطوير منظومة الصيانة والإصلاح وتقديم الخدمات للغير | صور
تامر حسني ودينا كانوا داعمين.. هبة السيسي: أعلنت إصابتي بالسرطان عشان كنت محتاجة طبطبة
تزامنا مع دخول العيد.. مطالب برلمانية لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشحن الجوي ركيزة مرونة التجارة العالمية وسط الاضطرابات

الشحن الجوي العالمي
الشحن الجوي العالمي
نورهان خفاجي

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في تقرير حديث عن الدور الحيوي الذي لعبه قطاع الشحن الجوي في دعم التجارة العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي خلال عام 2025، رغم حالة عدم اليقين الكبيرة في سياسات التجارة الدولية.

وأوضح التقرير أن الشحن الجوي ساهم في تسريع واردات الولايات المتحدة بقيمة 157 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، كما نقل أكثر من ثلثي تجارة السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالميًا خلال العام نفسه. 

وأسهمت هذه العوامل في دعم نمو التجارة العالمية بنسبة 2.4% في 2025، متجاوزة التوقعات الأولية لمنظمة التجارة العالمية، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نموًا بنسبة 3.2% رغم التحديات السياسية والاقتصادية.

وقالت جوليا سيرمان، رئيسة تحليل الصناعة في IATA إن الشحن الجوي أصبح عنصرًا أساسيًا في مرونة الاقتصاد العالمي، موضحة أنه ساعد الشركات خلال 2025 على امتصاص صدمات الرسوم الجمركية، وإعادة هيكلة مسارات التجارة بسرعة، إلى جانب دعم التوسع في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

تسارع الشحنات لتفادي الرسوم

أشار التقرير إلى أنه مع ارتفاع متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية إلى نحو 17%، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثينيات القرن الماضي، لجأت العديد من الشركات إلى الشحن الجوي لتسريع شحناتها قبل تطبيق الرسوم الجديدة.

وخلال الربع الأول من 2025 ارتفعت الواردات الأمريكية بنحو 193 مليار دولار على أساس سنوي، بزيادة 26%، وكان النصيب الأكبر من هذه الزيادة عبر النقل الجوي، حيث ارتفعت قيمة الواردات المنقولة جوًا بنسبة 81% لتصل إلى 157 مليار دولار، أي ما يمثل 82% من إجمالي الزيادة المسجلة في ذلك الربع.

إعادة تشكيل مسارات التجارة

كما دفعت التوترات التجارية الشركات إلى إعادة تنظيم سلاسل الإمداد لتقليل تأثير الرسوم الجمركية، حيث اتجه المستوردون الأمريكيون إلى تقليل الاعتماد على شركاء تجاريين مرتفعي الرسوم، بينما أعاد المصدرون توجيه شحناتهم نحو أسواق بديلة، خاصة في أوروبا.

وأظهر الشحن الجوي قدرة كبيرة على إعادة توزيع التجارة عالية القيمة والحساسة للوقت جغرافيًا بسرعة استجابةً للصدمات السياسية. وخلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2025 استفاد الشحن الجوي بشكل أكبر من اتساع مسارات التجارة مقارنة بتأثره بتراجع بعضها.

فعلى المسارات التجارية المتوسعة إلى الولايات المتحدة ارتفعت الواردات بنحو 213 مليار دولار، نقل الشحن الجوي منها 174 مليار دولار (82%)، بينما تراجعت الواردات على المسارات المنكمشة بنحو 257 مليار دولار، كان نصيب الشحن الجوي منها 77 مليار دولار فقط (30%). وفي أوروبا، حمل الشحن الجوي 48% من المكاسب في المسارات المتوسعة مقابل 3% فقط من الخسائر في المسارات المتراجعة.

دعم طفرة الذكاء الاصطناعي

ومع تسارع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي خلال 2025، لعب الشحن الجوي دورًا رئيسيًا في نقل المعدات عالية القيمة والحساسة للوقت مثل الخوادم ووحدات تخزين البيانات ورقائق الذاكرة.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي قيمة تجارة السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالميًا نُقلت عبر الشحن الجوي، حيث ارتفعت شحنات هذه السلع بنسبة 20% على أساس سنوي.

شكلت السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 53.5% من إجمالي قيمة التجارة المنقولة جوًا رغم أنها تمثل 7% فقط من حجمها، ما يعكس قيمتها العالية وأهميتها الاستراتيجية للقطاع.

وأكدت سيرمان أن الارتفاع السريع في الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي خلال 2025 تم تلبيته بفضل الشحن الجوي، ما سمح بتحويل الاستثمارات إلى نشاط اقتصادي فعلي دون أن تعوقه تحديات النقل والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن اعتماد الاقتصادات على السلع التكنولوجية عالية القيمة سيجعل الشحن الجوي عنصرًا حاسمًا في ضمان تسليمها في الوقت المناسب مستقبلًا.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA الشحن الجوي التجارة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 23 رمضان؟ هنيئاً لمن يفوز بها و7 دلائل تؤكد وقوعها

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

الدعاء

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان.. باسم الله الأعظم تفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

المهندس هاني ضاحي وسط أنصاره ومؤيديه

50 صورة من انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يدشن أواني مذبح جديدة ويلتقي المكرسات والشعب بالدير

صندوق الادمان

منتجات المتعافيات من الإدمان تزين معرض صندوق الإدمان بالأمم المتحدة

بالصور

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاء وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم لقاءا وحفل إفطار لعددا من شيوخ وعواقل سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد