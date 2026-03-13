إزالة فورية لبناء مخالف على أطراف مدينة حلايب

نفذت الوحدة المحلية لمدينة حلايب حملة ميدانية لإزالة بناء مخالف أُقيم حديثًا على أطراف المدينة بالقرب من شاطئ البحر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لمخالفات البناء والحفاظ على أراضي الدولة.

وقاد الحملة اللواء طارق لطفي، رئيس مدينة حلايب، حيث أسفرت عن إزالة سور مقام على مساحة تقدر بنحو 600 متر مربع، إضافة إلى غرفتين تم إنشاؤهما بالمخالفة للقانون داخل الموقع.

وأكدت الوحدة المحلية أنه تم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، في إطار تطبيق القانون ومنع أي تعديات على أراضي الدولة أو البناء دون ترخيص.

وأوضح رئيس المدينة أن الأجهزة التنفيذية تواصل حملات المتابعة والرصد بشكل مستمر بكافة مناطق المدينة، للتعامل الفوري مع أي محاولات للبناء المخالف والحفاظ على التخطيط العمراني للمدينة.