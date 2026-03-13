قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار
ألمانيا: الحرب على إيران تؤثر علينا بشكل كبير ويجب أن تنتهي سريعا
فتاوى| هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟.. الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكامها.. حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجُمعة.. الأزهر يجيب
وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي أصيب بجروح وقد يكون تعرض لتشوهات
وزير الحرب الأمريكي: سنمضي في تنفيذ مهمة طال انتظارها 47 عاما
ماكرون: دور فرنسا في الشرق الأوسط دفاعي.. ووجودنا البحري لحماية الملاحة
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد
أوقاف مطروح تكرم 108طالبًا وطالبة فائزين بمسابقة القرآن بالقرية الحمراء
شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية
موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة
هيئة الأركان الأمريكية: إيران تشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باربرا سترايسند تتلقى السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان السينمائي

باربرا سترايسند
باربرا سترايسند
محمد نبيل

أعلن مهرجان كان السينمائي تكريم النجمة العالمية باربرا سترايسند بمنحها السعفة الذهبية الفخرية تقديرًا لمسيرتها الفنية الاستثنائية. وسيُسلَّم التكريم خلال حفل توزيع الجوائز الذي يُبث مباشرة من مسرح قصر المهرجانات يوم السبت 23 مايو.
 

وتُعد سترايسند واحدة من أبرز رموز الفن في الولايات المتحدة وتجسيدًا حيًا لما يُعرف بـ“الحلم الأمريكي”، إذ جمعت خلال مسيرتها بين التمثيل والإخراج والإنتاج وكتابة السيناريو والغناء والتأليف الموسيقي، محققة حضورًا استثنائيًا في مجالات متعددة من صناعة الترفيه.
 

وفي تعليقها على التكريم قالت سترايسند: “إنه لشرف كبير وتواضع عميق أن أنضم إلى قائمة الحاصلين على السعفة الذهبية الفخرية، وهم فنانون ألهمتني أعمالهم لسنوات طويلة. 

في هذه الأوقات الصعبة، تمتلك السينما قدرة فريدة على فتح قلوبنا وعقولنا لقصص تعكس إنسانيتنا المشتركة، وتذكرنا بضعفنا وقوتنا في آن واحد. فالسينما تتجاوز الحدود والسياسة، وتؤكد قوة الخيال في بناء عالم أكثر تعاطفًا.”

وقالت إيريس كنوبلوخ، رئيسة المهرجان، إن تكريمها هذا العام يأتي تقديرًا “لفنانة تركت بصمة عميقة بقوة فنها وإصرارها على الحرية الإبداعية”، مؤكدة أن تجربتها تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة من الفنانات.

ومن أبرز محطات مسيرتها فيلم Yentl، المقتبس من قصة قصيرة للكاتب إسحاق باشيفيس سنغر. ورغم أنها حصلت على حقوق تحويل القصة إلى فيلم منذ عام 1963، فإن العمل لم يرَ النور إلا بعد نحو 20 عامًا. وقد أصرت سترايسند على إخراجه وإنتاجه وتمثيله بنفسها، ليصبح أول فيلم تمنح فيه هوليوود ميزانية إنتاج ضخمة لمخرجة امرأة.
 

وتابعت بعدها تجربتها الإخراجية في فيلم The Prince of Tides الذي حصد سبعة ترشيحات للأوسكار، ثم فيلم The Mirror Has Two Faces، وهو إعادة إنتاج لفيلم Le Miroir à deux faces للمخرج أندريه كايات.
 

بدأ شغف سترايسند بالتمثيل منذ طفولتها، لكنها اتجهت إلى الغناء في بداياتها بدافع الحاجة. وانطلقت مسيرتها بسرعة لافتة؛ إذ حققت نجاحًا كبيرًا في الملاهي الليلية وهي في الثامنة عشرة، ثم على مسارح برودواي في العشرين، وأصدرت أول ألبوم لها في الحادية والعشرين. أما انطلاقتها السينمائية فجاءت في فيلم Funny Girl للمخرج ويليام وايلر عام 1968، والذي نالت عنه أول جائزة أوسكار.

وبفضل هذا الإرث الفني الضخم وتأثيرها العميق في الثقافة الشعبية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، تظل باربرا سترايسند واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ صناعة الترفيه العالمية.

كان السينمائي مهرجان كان السينمائي باربرا سترايسند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

ترشيحاتنا

ارشيفية

إخماد حريق داخل ورشة في كرداسة دون خسائر بشرية

صورة أرشيفية

مرور الغربية: 156مخالفة لردع قائدي السيارات وغرامات فورية

المضبوطات

ضبط 5 طن منظفات مغشوشة داخل مخزن بالقليوبية

بالصور

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد