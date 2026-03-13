إزالة 700 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

واصلت حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 28 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

وتبين من تقرير إدارة الأملاك الدولة،أن إجمالي ما تم إزالته"في الفترة من 7 إلى 11 مارس الجاري ،وصل إلى 700حالة (121حالة أملاك دولة +579زراعة)، وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية لإزالة التعديات (الموجة 28) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار 3 أشهر(يناير وفبراير ومارس )،بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 10 إلى 30 يناير 2026،تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير،وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026