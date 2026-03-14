المرصد المجتمعي بجامعة عين شمس… خطوة علمية لمتابعة قضايا الفرد

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وانطلاقا من الدور المجتمعي لجامعة عين شمس وحرصها على الإسهام الفاعل في رصد وتحليل القضايا والظواهر المجتمعية، وتقديم رؤى علمية تدعم جهود التنمية المستدامة، يبرز المرصد المجتمعي بجامعة عين شمس كمنصة علمية وبحثية متخصصة تعمل تحت مظلة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويُعنى المرصد بدراسة المشكلات والقضايا المجتمعية داخل البيئة المصرية وتحليلها تحليلا علميا دقيقا، بما يتيح فهما أعمق للتحولات الاجتماعية والتحديات التي يشهدها المجتمع، ويسهم في تقديم رؤى علمية تدعم صناع القرار وتساعد في صياغة سياسات ومبادرات تسهم في خدمة المجتمع.

كما يعتمد المرصد على ما تمتلكه جامعة عين شمس من خبرات علمية متنوعة، وأدوات بحثية متقدمة، وقواعد بيانات جامعية ومحلية ودولية، بما يعزز من قدرته على تقديم تحليلات علمية موثوقة تدعم جهود التنمية وتواكب متطلبات المجتمع.

وفي إطار الدور البحثي للمرصد المجتمعي في رصد الظواهر المجتمعية المعاصرة، يعمل المرصد حاليًا على دراسة تأثير الاستخدام المتزايد للألعاب الإلكترونية على سلوكيات طلاب الجامعة، باعتبارها من الظواهر التي تشهد انتشارا واسعا بين فئة الشباب، وما قد يرتبط بها من تغيرات سلوكية أو اجتماعية أو دراسية.

ومن هذا المنطلق، يدعو المرصد طلاب الجامعة إلى المشاركة في الاستقصاء المرفق من خلال الإجابة عن الأسئلة الواردة به، بما يسهم في توفير بيانات علمية دقيقة تساعد الباحثين على فهم أبعاد هذه الظاهرة بصورة أعمق.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون بين الطلاب والجامعة بهدف الوصول إلى رؤى علمية تسهم في اقتراح حلول عملية وبدائل إيجابية تدعم الاستخدام الواعي للتكنولوجيا وتعزز السلوكيات الإيجابية بين الشباب الجامعي، بما يحقق الهدف الأسمى .... أن ترصد الجامعة قضايا المجتمع… ويستفيد المجتمع من العلم والمعرفة.

يمكنكم المشاركة من خلال الرابط التالي:

https://asu.edu.eg/coportal/survey/e3cafa86-b37b-4251-9f90-c0b65e43d459/71a3e94d-cabc-4bec-a8b4-ddd46f692374