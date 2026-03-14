أركان فؤاد يغامر بالذكاء الاصطناعي في أغنيته الجديدة

كشف الفنان السوري أركان فؤاد عن مفاجأة في كواليس أغنيته الجديدة، مشيرًا إلى أنه استخدم الذكاء الاصطناعي لأول مرة في بعض أجزاء العمل، واصفًا هذه التجربة بأنها خطوة جريئة في مسيرته الفنية.

مجازفة أمام اسمه وتاريخه

وخلال حواره في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أكد أركان أنه لم يتردد في تجربة الأساليب الحديثة، رغم حساسية أي مجازفة أمام اسمه وتاريخه الفني الكبير. وأضاف أن روح التجربة والجرأة على التجديد كانت دائمًا جزءًا من فلسفته، وأنه لا يمكن رفض أي فرصة جديدة دون التجربة أولًا.

وأشار إلى أن الأغنية الجديدة تهدف إلى تجديد الإحساس الفني لدى الجمهور، مع مراعاة تقديم موسيقى تلامس القلوب وتترك أثرًا إيجابيًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من أي عمل فني يقدمه هو إسعاد الجمهور.

وختم أركان فؤاد حديثه بالتأكيد على أن كل نجاحاته الفنية هي توفيق من رب العالمين، وأنه يسعى دائمًا لتقديم أعمال جديدة تجمع بين التجديد والبركة التي تعود بالنفع على جمهوره.