أركان فؤاد: فريد الأطرش كان مرشدي الفني .. وبصمته موجودة في كل أغانيّ

كشف الفنان السوري أركان فؤاد عن الدور الكبير الذي لعبته أغاني الفنان الراحل فريد الأطرش في تشكيل شخصيته ومسيرته الفنية، واصفًا إياها بأنها المرشد الفني الأول له منذ بداياته.

نقل المشاعر إلى الجمهور

وأوضح أركان خلال حواره في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تعلقه بألحان فريد الأطرش لم يكن مجرد تقليد، بل امتداد طبيعي لمواهبه، حيث تعلم من خلالها فن الأداء والغناء الراقي وكيفية نقل المشاعر إلى الجمهور بصدق وإحساس.

وأشار إلى أن أغاني مثل «هلت ليالي حلوة» كانت جزءًا من تدريبه الفني الأول، مشيرًا إلى أن هذه التجربة منحت أساسًا قويًا لبناء مسيرته الموسيقية لاحقًا. وأضاف أن تأثير فريد الأطرش يظهر في اختياراته للألحان والأغاني، وفي احترامه للتراث الموسيقي العربي الكلاسيكي.

وختم أركان فؤاد حديثه بالقول: «فريد الأطرش ليس مجرد فنان قديم بالنسبة لي، بل هو مرجعي الفني الذي ساعدني على الوصول لما أنا عليه اليوم».