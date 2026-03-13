انت بتهرج .. أركان فؤاد يكشف كواليس أغنيته «بدنا نتجوز على العيد»

كشف الفنان السوري أركان فؤاد عن مفاجأة طريفة وراء أغنيته الشهيرة «بدنا نتجوز على العيد»، مؤكداً أن اختيار النسخة النهائية كان دقيقاً لتعكس إحساسه الفني، وسط موقف طريف حدث معه عند عرض الأغنية من قبل الملحن، فقال له: «أنت بتهرج».

الأغنية واجهت تحديات

وأوضح أركان خلال حواره في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الأغنية واجهت تحديات في بداياتها، حيث لم يكن هناك موافقة لطرحها في مصر وقتها، لكنه اعتبر أن نجاحها اليوم هو بركة من الله.

وأضاف أنه جرب عدة نسخ قبل الاستقرار على النسخة النهائية، مؤكدًا أن الحرص على التجربة والاختيار الصحيح هو ما جعل الأغنية تصل للجمهور بهذا الشكل المميز.

تسجيل وتصوير الأغنية

وأشار أركان إلى أن تسجيل وتصوير الأغنية شهد لحظات مرحة ومباشرة، حيث كان المخرج يوجهه لتصوير مشاهد معينة، لكنه نجح في تقديم الأغنية بطريقة تعكس شخصيته المرحة وروحه الفنية.

الإحساس مع البركة

وختم أركان فؤاد حديثه بالتأكيد على أن الأغنية أصبحت علامة فارقة في مشواره، وأنها من اللحظات التي اجتمع فيها الإحساس مع البركة، لتظل محفورة في ذاكرة الجمهور.