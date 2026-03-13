تصاعد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية تعرضت خلال الساعات الأخيرة لسلسلة جديدة من الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي والطائرات الحربية الإسرائيلية، موضحاً أن القصف استهدف بشكل رئيسي منطقة برج البراجنة وعدداً من المناطق الأخرى داخل الضاحية، وذلك بعد تحذيرات وإنذارات متتالية وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان لإخلاء هذه المناطق قبل تنفيذ الضربات.

وأضاف سنجاب، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هذه الغارات جاءت بعد سلسلة اعتداءات متواصلة شهدتها الضاحية الجنوبية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يزعم الجيش الإسرائيلي أن هذه الضربات تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في المنطقة. وأشار إلى أن هذه الاعتداءات لم تقتصر على الضاحية الجنوبية فقط، بل تزامنت مع غارات أخرى في الجنوب اللبناني، لاسيما في مدينة النبطية وعدد من بلدات قضاء النبطية، إضافة إلى مدينة بنت جبيل وقرى أخرى في القضاء ذاته.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن تطوراً لافتاً شهده هذا اليوم تمثل في استهداف عدد من الجسور والطرق الرئيسية التي تربط بين شمال نهر الليطاني وجنوبه، لافتاً إلى أن القصف طال جسوراً في مناطق عدة من بينها الزرارية والقنطرة، فضلاً عن الطريق الواصل بين مرجعيون وبلدة دبين في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، ما أدى إلى تضرر عدد من المحاور الحيوية التي تربط القرى والبلدات في المنطقة.

وأشار سنجاب إلى أن الضاحية الجنوبية لبيروت ما زالت تتعرض لاستهدافات متفرقة طالت مباني وأبراجاً سكنية، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي أصدر قبل ساعات إنذاراً جديداً لسكان الضاحية، طالب فيه بعدم العودة إلى المنطقة بعد إخلائها، في ظل استمرار القصف والغارات الجوية التي تستهدف مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبية