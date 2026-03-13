دعاء 24 رمضان في العشر الأواخر.. كلمات مستجابة في جوف الليل
دوري أبطال أفريقيا | الجيش الملكي يتقدم على بيراميدز في الشوط الأول
جدل تكليف خريجي الكليات الطبية.. مطالب برلمانية بحلول متوازنة تحفظ حقوق الطلاب
قرار مفاجئ من الفيفا بشأن كأس العالم 2026 .. ماذا حدث؟
سقوط أمطار شديدة .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم
المواصفات الكاملة لسيارة انفينيتي QX60.. صور
الكحك والبسكويت والغريبة بطعم لا يقاوم .. خطوات عمل حلويات العيد في البيت
إعلام أمريكي: 2500 مقاتل من مشاة البحرية يتجهون إلى الشرق الأوسط
أصوات الإنذار المبكر تدوي بأرجاء السعودية مع الساعات الأولى لفجر السبت
السيد حمدي يكشف كواليس تخفيض عقود لاعبي الأهلي خلال ثورة 25 يناير
موعد أذان الفجر يوم 24 رمضان 2026.. مواقيت الصلاة والسحور في مصر
العراق .. استهداف مقر للحشد الشعبي في سهل نينوى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تصاعد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية تعرضت خلال الساعات الأخيرة لسلسلة جديدة من الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي والطائرات الحربية الإسرائيلية، موضحاً أن القصف استهدف بشكل رئيسي منطقة برج البراجنة وعدداً من المناطق الأخرى داخل الضاحية، وذلك بعد تحذيرات وإنذارات متتالية وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان لإخلاء هذه المناطق قبل تنفيذ الضربات.

وأضاف سنجاب، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هذه الغارات جاءت بعد سلسلة اعتداءات متواصلة شهدتها الضاحية الجنوبية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يزعم الجيش الإسرائيلي أن هذه الضربات تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في المنطقة. وأشار إلى أن هذه الاعتداءات لم تقتصر على الضاحية الجنوبية فقط، بل تزامنت مع غارات أخرى في الجنوب اللبناني، لاسيما في مدينة النبطية وعدد من بلدات قضاء النبطية، إضافة إلى مدينة بنت جبيل وقرى أخرى في القضاء ذاته.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن تطوراً لافتاً شهده هذا اليوم تمثل في استهداف عدد من الجسور والطرق الرئيسية التي تربط بين شمال نهر الليطاني وجنوبه، لافتاً إلى أن القصف طال جسوراً في مناطق عدة من بينها الزرارية والقنطرة، فضلاً عن الطريق الواصل بين مرجعيون وبلدة دبين في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، ما أدى إلى تضرر عدد من المحاور الحيوية التي تربط القرى والبلدات في المنطقة.

وأشار سنجاب إلى أن الضاحية الجنوبية لبيروت ما زالت تتعرض لاستهدافات متفرقة طالت مباني وأبراجاً سكنية، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي أصدر قبل ساعات إنذاراً جديداً لسكان الضاحية، طالب فيه بعدم العودة إلى المنطقة بعد إخلائها، في ظل استمرار القصف والغارات الجوية التي تستهدف مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

