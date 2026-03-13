أبو شامة : مصر لديها مساحة من الثقة تسمح لها بالوساطة لنزع فتيل الحرب

قال محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان جاء في توقيت بالغ الأهمية في ظل التصعيد الإقليمي الراهن.

وأضاف أبو شامة ، خلال لقائه مع الإعلامية داما الكردي ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن مصر تمتلك مساحة كبيرة من الثقة لدى مختلف الأطراف في المنطقة، وهو ما يسمح لها بالتحرك كوسيط فاعل في محاولة احتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

وأضاف أبو شامة أن القاهرة حرصت خلال هذا الاتصال على توجيه رسائل واضحة تتعلق برفض الاعتداءات التي طالت دول الخليج، مؤكداً أن هذه القضية تمثل أولوية بالنسبة للقيادة السياسية المصرية وللرأي العام المصري أيضاً، الذي يتعاطف مع الأشقاء في الخليج.

وأوضح أن توقيت تلك الاعتداءات كان غير مناسب، خاصة أن دول الخليج أعلنت في وقت سابق عدم السماح باستخدام أراضيها لأي أعمال عسكرية ضد إيران، وهو ما جعل هذه التطورات تثير حالة من الجدل والقلق في الشارع العربي.

وأكد أن مصر شددت خلال الاتصال على وقوفها إلى جانب دول الخليج ودعمها الكامل لأمنها واستقرارها في مواجهة أي تهديدات، مشيراً إلى أن القاهرة تحرص في الوقت نفسه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع طهران.

وأوضح أن العلاقة بين مصر وإيران ما زالت في إطار قنوات اتصال ولم تصل بعد إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة، رغم ما أثير في فترات سابقة عن إمكانية استئنافها.

وأشار أبو شامة إلى أن وجود هذه القنوات يمثل أمراً إيجابياً في اللحظات الصعبة، إذ يتيح للقاهرة نقل الرسائل السياسية ومحاولة تفكيك التعقيدات التي يشهدها المشهد العسكري والسياسي في الشرق الأوسط، خاصة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى.

ولفت إلى أن المنطقة وصلت إلى مرحلة شديدة التعقيد، حيث تستمر العمليات العسكرية رغم إعلان دونالد ترمب قبل أيام عن انتهاء الحرب، وهو ما يعكس حالة الغموض بشأن توقيت توقف التصعيد بشكل نهائي.