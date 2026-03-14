الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
أصل الحكاية

مملكة خفية تحت الرمال.. كيف تحكم ديدان مجهرية الحياة في أكثر صحارى الأرض جفافا؟

صحراء أتاكاما
أمينة الدسوقي

رغم القسوة الشديدة للبيئات الصحراوية، حيث تكاد الأمطار تختفي وتبلغ الملوحة مستويات مرتفعة، يكتشف العلماء باستمرار أن الحياة قادرة على إيجاد طرق غير متوقعة للاستمرار ففي واحدة من أكثر مناطق العالم جفافا، كشفت دراسة علمية حديثة عن عالم خفي من الكائنات المجهرية يعيش تحت سطح التربة، ويدير شبكة بيئية معقدة بعيداً عن الأنظار.

عالم مخفي في صحراء أتاكاما

في قلب صحراء أتاكاما، التي تعد من أكثر المناطق جفافاً على كوكب الأرض، اكتشف فريق دولي من الباحثين وجود أعداد كبيرة ومتنوعة من الديدان الخيطية المجهرية داخل التربة.

الدراسة التي قادها باحثون من جامعة كولونيا الألمانية ونُشرت في مجلة Nature Communications العلمية، أظهرت أن هذه البيئة القاسية لا تخلو من الحياة كما كان يُعتقد، بل تضم منظومة نشطة من الكائنات الدقيقة متعددة الخلايا تعمل بصمت تحت السطح.

ديدان صغيرة ودور بيئي كبير

الديدان المكتشفة، المعروفة علمياً باسم النيماتودا، ليست مجرد كائنات مجهرية عابرة بل تؤدي دوراً محورياً في التربة، إذ تساعد في تنظيم أعداد البكتيريا، وتشارك في إعادة تدوير العناصر الغذائية، كما تعد مؤشراً مهماً على صحة النظام البيئي.

وبالتالي فإن العثور عليها في هذه الصحراء القاسية يشير إلى أن التربة في البيئات الجافة قد تكون أكثر حيوية وتعقيداً مما كان العلماء يتصورون سابقاً.

تنوع الحياة يرتبط بالرطوبة

اعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل عينات تربة جُمعت من ست مناطق مختلفة داخل الصحراء، شملت كثباناً رملية وسبخات ملحية ومجاري أنهار جافة ومناطق جبلية أعلى رطوبة، إضافة إلى واحات صغيرة يغذيها الضباب.

وكشفت المقارنات بين هذه المواقع عن نمط واضح؛ فكلما ارتفعت نسبة الرطوبة في التربة ازداد التنوع الحيوي للكائنات الدقيقة. 

كما لعب الارتفاع عن سطح البحر وتباين درجات الحرارة دوراً مهماً في تحديد أنواع الديدان القادرة على البقاء في كل بيئة.

استراتيجية بقاء غير تقليدية

ومن أكثر النتائج إثارة للاهتمام أن العديد من ديدان النيماتودا في المناطق الأعلى والأشد قسوة تعتمد على التكاثر اللاجنسي.

ويعتقد العلماء أن هذه الاستراتيجية قد تمنحها ميزة مهمة في البيئات المتطرفة؛ إذ يسمح التكاثر دون الحاجة إلى شريك بتقليل المتطلبات الحيوية اللازمة للبقاء، وهو ما قد يزيد فرص استمرار الكائنات الحية في ظروف شحيحة الموارد.

نظام بيئي هش رغم صموده

لكن الدراسة لا تكتفي بإظهار قدرة الحياة على التكيف، بل تحمل أيضاً رسالة تحذيرية فقد لاحظ الباحثون أن بعض المناطق في الصحراء تمتلك شبكات غذائية مبسطة، أي أن النظام البيئي يعتمد على عدد محدود من الكائنات والروابط الحيوية.

وهذا يعني أن هذه الأنظمة، رغم صمودها في الظروف القاسية، قد تكون أكثر عرضة للانهيار إذا تعرضت لأي اضطراب إضافي.

رسالة مهمة في عصر التغير المناخي

مع تزايد موجات الجفاف عالمياً نتيجة تغير المناخ، تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة فهي تشير إلى أن البيئات القاحلة قد تخفي تنوعاً حيوياً غير مرئي للعين، لكنه في الوقت نفسه أكثر هشاشة مما نتخيل.

وبينما تبدو صحراء أتاكاما للوهلة الأولى أرضاً ميتة، تكشف الأبحاث الحديثة أن تحت سطحها مملكة مجهرية نابضة بالحياة، تذكرنا بأن الطبيعة غالباً ما تخفي أعظم أسرارها في أكثر الأماكن قسوة.

صحارى الأرض صحارى الأرض جفافاً صحراء أتاكاما كوكب الأرض الأرض درجات الحرارة ديدان النيماتودا التغير المناخي

