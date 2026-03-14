الإشراف العام
تحقيقات وملفات

زوج ابنة ضحية سرقة مكافأة نهاية الخدمة: سيدتان سرقتا 210 آلاف جنيه من حمايا

رنا أشرف

بدأت الأجهزة الأمنية فحص مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوثق واقعة سرقة تعرض لها رجل مسن أثناء استخدامه ماكينة صراف آلي، وذلك بعد انتشار المقطع بشكل واسع بين المستخدمين خلال الساعات الماضية، وما صاحبه من مطالبات بكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين فيها.

وجاء ذلك بالتزامن مع تداول عدد من المستخدمين تعليقات ومنشورات تفيد بتعرض مواطنين آخرين لوقائع سرقة مشابهة، حيث اتهم البعض نفس السيدتين الظاهرتين في الفيديو بالوقوف وراء سرقة بطاقاتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم بالطريقة نفسها، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفع الأجهزة الأمنية لبدء فحص الواقعة والتحقق من صحة هذه البلاغات.

إسلام زوج ابنة المجني عليه يكشف تفاصيل سرقة مكافأة نهاية خدمة حماه: استغلوا مرضه وكبر سنه وسرقوا 210 آلاف جنيه

كشف إسلام، زوج ابنة المجني عليه في واقعة سرقة مكافأة نهاية الخدمة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد تفاصيل ما حدث مع حماه، مؤكدًا أن الواقعة تمت بأسلوب احتيالي استغل فيه الجناة كبر سن الضحية وظروفه الصحية.

وقال إسلام إن الواقعة بدأت بعد انتهاء إجراءات تجديد بيانات الفيزا، حيث أصبح الكثير من المواطنين أكثر وعيًا باستخدام ماكينات الصراف الآلي، إلا أن أساليب الاحتيال ما زالت تتجدد. 

وأضاف أن حماه كان متوجهًا لسحب معاشه من ماكينة الصراف الآلي في منطقة الكوبري الخشب ببولاق الدكرور.

وأوضح أن حماه، وهو رجل كبير في السن ويعاني من أمراض القلب والسكر، كان صائمًا وشعر بالتعب أثناء وجوده أمام الماكينة، وفوجئ بسيدة مسنة تنادي عليه قائلة إن حسابه ما زال مفتوحًا على الماكينة.

 وبسبب عدم خبرته الكافية بالتكنولوجيا، عاد مرة أخرى إلى الماكينة.

وأشار إسلام إلى أن ابنة تلك السيدة كانت تقف بجوار الماكينة، وبدأت تتظاهر بمساعدته لإغلاق الحساب، حيث طلبت منه تنفيذ بعض الخطوات بحجة مساعدته، بينما كانت في الحقيقة تحاول معرفة الرقم السري للفيزا الخاصة به.

وأضاف أن السيدة المسنة تعمدت تشتيت انتباهه بالحديث معه، بينما قامت الفتاة بتبديل بطاقته البنكية ببطاقة أخرى كانت بحوزتها، ليصبح بحوزتهما الفيزا الأصلية والرقم السري في الوقت نفسه دون أن يشعر.

وتابع أن حماه عاد إلى المنزل في وقت صلاة العصر، ونام بعد صلاة المغرب، ثم استيقظ ليتفقد هاتفه ففوجئ برسائل تفيد بسحب 210 آلاف جنيه من حسابه، وهو المبلغ الذي كان يمثل مكافأة نهاية خدمته بعد أكثر من 45 عامًا من العمل والتعب.

وأوضح إسلام أن المتهمة استخدمت البطاقة في شراء ذهب من أحد محال الذهب بشارع العشرين فيصل بقيمة 195 ألف جنيه تقريبًا، حيث تم احتساب المبلغ بنحو 200 ألف جنيه، بينما حصلت على باقي المبلغ نقدًا.

وأضاف أن الجناة سحبوا أيضًا مبالغ نقدية من ماكينات الصراف الآلي على عدة مرات بواقع 5 آلاف جنيه في كل مرة، من مناطق مختلفة بينها شارع العشرين بفيصل.

وأشار إلى أنهم تمكنوا من إيقاف البطاقة البنكية فور اكتشاف الواقعة، لكنهم علموا لاحقًا أن المتهمة حاولت السحب مرة أخرى خلال الليل من ماكينة صراف آلي في منطقة بهتيم بشبرا.

وأكد إسلام أنهم توجهوا فور اكتشاف الواقعة إلى قسم الشرطة وحرروا محضرًا رسميًا بالحادث، مطالبين بسرعة ضبط المتهمتين واستعادة المبلغ المسروق، خاصة أنه يمثل حصيلة سنوات طويلة من العمل والكفاح.
 

واختتم تصريحاته مناشدًا المواطنين المساعدة في التعرف على المتهمتين، مؤكدًا أن ما حدث يمثل ضياع تعب وشقاء 45 عامًا في لحظات، قائلًا: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. أي شخص يعرفهما أو لديه معلومات عنهما يتواصل معنا، وهناك مكافأة لمن يساعد في الوصول إليهما”



 

