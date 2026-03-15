النائبة أسماء الجمال: مصر تمتلك رؤية واضحة لدعم الاستقرار الإقليمي

أكدت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عكست رؤية واضحة لطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وحجم التحديات الإقليمية المتصاعدة، مشددة على أن مصر تواصل أداء دورها بثبات ومسؤولية في دعم الاستقرار الإقليمي واحترام قواعد الشرعية الدولية.

وقالت النائبة إن تأكيد الرئيس على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يعكس نهج الدولة المصرية القائم على احترام القواعد المنظمة للعلاقات الدولية، والعمل على ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المدنيين، بما يعزز فرص السلام ويحد من تفاقم الصراعات في المنطقة.

وأضافت أن رسائل الرئيس حملت طمأنة واضحة للشعب المصري، حين أكد أنه مهما تعاظمت التحديات وتفاقمت الأزمات في محيطنا الإقليمي، فإن مصر ستظل قوية شامخة بفضل تماسك شعبها ووعيه وقدرته على مواجهة الظروف الاستثنائية، وهو ما يعكس قوة الجبهة الداخلية وصلابة مؤسسات الدولة.

وأشارت أسماء سعد الجمال إلى أن تأكيد القيادة السياسية على أن مصر ستبقى عصية على كل من يحاول المساس بأمنها أو النيل من مصالحها ومكانتها الإقليمية والدولية، يعبر عن ثقة كبيرة في قدرات الدولة المصرية وشعبها، ويؤكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن كلمة الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية جسدت رسالة أمل وثقة في المستقبل، وأكدت أن مصر قادرة، بإرادة شعبها ووعي مواطنيها، على تجاوز التحديات والاستمرار في مسار الاستقرار والتنمية رغم ما تشهده المنطقة من أزمات متلاحقة.