مجلس جامعة المنيا الأهلية يتابع جاهزية المعامل واستيفاء متطلبات الحماية المدنية

عقد مجلس جامعة المنيا الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وبحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس جامعة المنيا ومدير القطاع الطبي، إلى جانب مديري القطاعات، وعمداء الكليات، ومنسقي البرامج، والمرشدين الأكاديميين، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العملية التعليمية واستكمال البنية التحتية للبرامج الدراسية بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الدور الذي يقوم به المرشدون الأكاديميون في متابعة الطلاب وتوجيههم، مؤكدًا أن الإرشاد الأكاديمي يمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان جودة العملية التعليمية داخل البرامج الدراسية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام الكامل بالمهام الموكلة للمرشدين الأكاديميين بما يسهم في دعم الطلاب ومساعدتهم على تحقيق أفضل استفادة علمية خلال دراستهم الجامعية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع الموقف النهائي لمعامل الجامعة، حيث تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل جميع المعامل الخاصة بكليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والطب، والهندسة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متطورة تدعم التدريب العملي والتطبيقي للطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة أن العمل جارٍ على استكمال عدد من المعامل المتخصصة الأخرى، من بينها معامل قسم التشريح ومعامل المحاكاة بكلية طب الأسنان، بالإضافة إلى معمل أجهزة “أبل”، واستديو قسم العلاقات العامة والإعلان، وبعض معامل السكاشن، وكذلك تجهيز أسرة العلاج الطبيعي بكلية العلاج الطبيعي، وذلك في إطار خطة الجامعة لتوفير أحدث الإمكانات التعليمية والتدريبية للطلاب.

كما ناقش المجلس الإجراءات المتخذة لاستيفاء جميع الملاحظات والمتطلبات الواردة من إدارة الحماية المدنية بالجامعة، حيث أكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع الاشتراطات الخاصة بالسلامة والأمن داخل منشآت الجامعة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقال إن الجامعة تضع معايير السلامة المهنية في مقدمة أولوياتها أثناء استكمال تجهيزاتها وبنيتها التحتية.

