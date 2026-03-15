ترامب يدعو عدة دول لإرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن ترسل اليابان والصين ودول أخرى سفنا حربية إلى مضيق هرمز لضمان سلامة هذا الممر المائي الحيوي لنقل الطاقة.

وكتب ترامب، في منشور على منصته /تروث سوشيال/: "سترسل العديد من الدول، ولا سيما تلك المتضررة من محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، سفنا حربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، للحفاظ على المضيق مفتوحا وآمنا".

وقال ترامب في منشوره: "لقد دمرنا بالفعل 100% من القدرات العسكرية الإيرانية، لكن من السهل عليهم إرسال طائرة مسيرة أو اثنتين، أو زرع لغم، أو إطلاق صاروخ قصير المدى في أي مكان على طول هذا الممر المائي أو داخله، مهما بلغت هزيمتهم".

وأضاف: "نأمل أن ترسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وغيرها من الدول المتضررة من هذا التقييد المصطنع سفنا إلى المنطقة حتى لا يشكل مضيق هرمز تهديدا من دولة تم شلها تمامًا. في غضون ذلك، ستواصل الولايات المتحدة قصف السواحل الإيرانية بكثافة، وستُسقط باستمرار الزوارق والسفن الإيرانية. وبطريقة أو بأخرى، سنُعيد فتح مضيق هرمز قريبا، آمنا وحرا