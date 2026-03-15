علي جمعة يوضح كيفية إخراج الزكاة عن العدوة وتقسيطها وفق الفقه الإسلامي
تحقيقات وملفات

العامل الذي سرق القلوب.. صورة عامل نظافة تتحول إلى تريند على مواقع التواصل

عامل نظافة
عامل نظافة
إسراء عبدالمطلب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة صورة مؤثرة لعامل نظافة ظهر فيها أثناء نومه داخل صندوق القمامة على أحد أرصفة شوارع الجيزة، لتتحول اللقطة إلى حديث المتابعين، ولتثير موجة كبيرة من التعاطف والدعم.

 الصورة سلطت الضوء على واقع غالبًا ما يمرّ دون اهتمام، يعكس ظروف العمل الصعبة التي يواجهها آلاف العمال في شوارع المدن المصرية.

خلفية الحالات الإنسانية وواقع العمالة اليومية

تعتبر حياة عمال النظافة في المدن الكبرى تجربة يومية مليئة بالتحديات الجسدية والنفسية، حيث ينهكون جسديًا بعد ساعات طويلة من العمل، وغالبًا ما يواجهون نقصًا في الدعم أو التعويضات المناسبة. وتتصاعد الضغوط خاصة عندما تكون الورديات مزدوجة، كما هو الحال مع العديد من العاملين في هذا القطاع، الذين يضطرون للعمل لساعات طويلة دون فترات راحة كافية.

الحادثة التي ظهرت في الصورة تعكس جانبًا إنسانيًا ملموسًا؛ العامل لم يكن على علم بالتقاط الصورة له، وكان يأخذ قسطًا من الراحة بعد انتهاء ورديته الأولى ليستعيد نشاطه قبل بدء الثانية. وأوضح في تصريحاته لـ"صدى البلد": "كنت أعاني من ألم في أسناني وشعور بالتعب في جسمي، فقررت أخذ قيلولة قصيرة بعد انتهاء أول وردية حتى أتمكن من إكمال الثانية، وبقيت ممسكًا بالأدوات الخاصة بي لأحافظ عليها أثناء الراحة".

انتشار الصورة وتعاطف الجمهور

ما جعل الصورة تنتشر بسرعة على مواقع التواصل هو البعد الإنساني لها؛ الناس لم يروا مجرد عامل نظافة، بل شاهدوا إنسانًا يكدّ ويجهد من أجل لقمة عيشه، وبينما كان يستريح لدقائق معدودة، تحولت لحظة بسيطة إلى رمز للتعب والاجتهاد والصبر. ولقي العامل ترحيبًا واسعًا من المتابعين، الذين عبروا عن تعاطفهم وتشجيعهم له، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تذكّرنا بأهمية تقدير العاملين في المهن الشاقة.

أثر الترند على الوعي الاجتماعي

تصدر صورته الترند ليس فقط كقصة إنسانية، بل أيضًا كدعوة للتفكير في ظروف العاملين في القطاعات الحيوية والمهملة في الوقت نفسه. تعكس هذه الظاهرة كيف يمكن للمنصات الرقمية أن تلقي الضوء على قضايا اجتماعية غالبًا ما تُهمل، وأن تحفز النقاش حول احترام حقوق العمال وتحسين بيئة عملهم، بما يضمن كرامتهم وسلامتهم النفسية والجسدية.

ومن جانبه، قال عامل النظافة إنه لم يكن على علم بالتقاط الصورة له، مؤكدًا أنه في ذلك الوقت كان يشعر بالإرهاق بعد الانتهاء من ورديته الأولى، فقرر أن يستريح قليلًا ليستعيد نشاطه قبل بدء الوردية الثانية.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”: "أنا أعمل ورديتين يوميًا، وفي يوم التقاط الصورة كنت أعاني من ألم في أسناني وشعور بالتعب في جسمي، فقررت أخذ قيلولة قصيرة بعد انتهاء أول وردية حتى أتمكن من إكمال الثانية، وبقيت ممسكًا بالأدوات الخاصة بي لأحافظ عليها أثناء الراحة".

وأشار إلى أنه تفاجأ بانتشار صورته على مواقع التواصل، وشعر بالسعادة لتعاطف المتابعين وكلماتهم الإيجابية تجاهه.

لقطة بسيطة لعامل نظافة وهو يستريح على رصيف شارع بالجيزة أصبحت رمزًا للجهد اليومي الذي يقوم به آلاف الأشخاص دون أن ينالوا تقديرًا كافيًا. تعاطف الجمهور وانتشار الصورة على نطاق واسع يؤكدان أن الإنسانية والتقدير يمكن أن يجد صدى كبيرًا في المجتمع، ويعيدان إلى الواجهة ضرورة الاعتراف بتضحيات هؤلاء الذين يعملون بصمت للحفاظ على نظافة وأمان المدن.

