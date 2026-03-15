تعليم مطروح: المركزان الثاني والثالث جمهوريًا لطلاب المحافظة في مسابقة القرآن الكريم

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح تحقيق طالبتين مراكز متقدمة في مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت على حصول الطالبة مريم محمد مغاوري بمدرسة الروضة الخاصة الابتدائية إنجازًا كبيراً بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية.

فيما حقق يوسف أحمد محمد فرحات الطالب بمدرسة وادي ماجد بنين علي المركز الثالث جمهوريا في نفس المسابقة ليواصلا سلسلة النجاحات التي يحققها طلاب وطالبات مطروح في مختلف الأنشطة التربوية خلال العام الدراسي الحالي.

وقدمت وكيل الوزارة التهنئة لأسرتي الطالبين مشيدة بالدور الإيجابي للأسرة في دعم الأبناء لتحقيق هذا التفوق والذي يتزامن مع احتفال الأمة الإسلامية بليلة القدر في شهر القرآن .

كما أشادت بجهود أولياء الأمور في توفير البيئة المناسبة لأبنائهم وتحفيزهم على التميز والتفوق.

وقدمت نادية فتحي الشكر لايهاب أنور مدير عام التعليم العام و صلاح فهمى موجه عام اللغة العربية ومحمد أبوزيد موجه عام التربية الإسلامية وفريق العمل المشرف على المسابقة والمشرفون على الطلاب تقديراً للجهود المتميزة التي أثمرت عن هذا الإنجاز الثقافي والديني.

وأعربت مدير المديرية فى ختام البيان الإعلامي عن سعادتها بوجود مثل هذه النماذج المشرفة بين طلاب مطروح مقدمة هذا الإنجاز للواء دكتور محمد الزملوط قائد الأقليم تقديراً لدعمه للعملية التعليمية