نيولوك جديد.. ظهور مبهر للمعلم حسن شحاتة .. صور

ظهر حسن شحاتة المدير الفني الاسبق للمنتخب بنيولوك جديد

وأثار الظهور الأحدث للمعلم حسن شحاتة الانتباه خاصة في ظل قلق الجماهير عليه الفترة الماضية لمروره بوعكة صحية.

كان نادي النصر قد احتفل بحضور الكابتن حسن شحاتة نجم مصر ونادي الزمالك والمدير الفني التاريخي لمنتخب مصر حيث حرص على متابعة حفيده حسن كريم حسن شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أثناء المباراة الودية التي جمعت النصر امام نادي الجزيرة بصحبة نجله كريم حسن شحاتة.

وكان في استقباله المهندس هشام قطب رئيس مجلس إدارة نادي النصر وأعضاء المجلس أحمد عبد الرحمن امين الصندوق وماري فتحي ونهاد ابراهيم وعصام سيف المدير التنفيذي ورفيق رحلة المعلم بالملاعب وحيد كامل ابن النصر وعدد كبير من الرياضيين بالنادي.