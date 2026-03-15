طارق سعدة: نقابة الإعلاميين إدارة ذاتية بالكامل ولا تتلقى أي تمويل من الدولة

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة تعمل بإدارة ذاتية كاملة دون أي تمويل من الدولة، مشيراً إلى أنها لا تحصل على أي جنيه من الموازنة العامة، وتعتمد في مواردها على اشتراكات الأعضاء فقط من خلال طوابع القيد والتجديد.

وأوضح طارق سعدة، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج أسرار، على شاشة النهار، أنه لم يتم زيادة قيمة الاشتراك منذ عام 2018، منذ بدء تطبيق إجراءات القيد والتجديد، مضيفًا أن النقابة تقدم خدمات متعددة لأعضائها، من بينها مشروعات الإسكان، والرعاية الصحية، والمصايف، مؤكداً أن هذه الخدمات تُموَّل بالكامل من اشتراكات الأعضاء دون أي دعم مالي من الدولة.

ولفت طارق سعدة إلى أن النقابة تعتمد كذلك على علاقات مؤسسية وشراكات تتيح توفير خدمات طبية بتعاقدات مباشرة، بما يحقق جودة حياة أفضل للأعضاء وأسرهم، من خلال خدمات علاجية متميزة، وبرامج سكنية في عدد من المدن داخل جمهورية مصر العربية.

وأشار طارق سعدة إلى أن النقابة لا تتقاضى أي مبالغ من الدولة، ولا يحصل على أي بدلات جلسات أو انتقالات أو مزايا مالية بصفته نقيبًا، مؤكداً أنه يتحمل نفقات السفر والتنقل على نفقته الخاصة داخل مصر وخارجها، وأن المقابل الذي يتقاضاه معنوي فقط.