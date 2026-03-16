فاسد.. إعلامي يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي

فتح الاعلامي محمد فارس مقدم برنامج الاهلي خط احمر النار على الحكم السنغالي عيسى سي الذي أدار مباراة الترجي التونسي والأهلي .

وكتب فارس عبر حسابه علي فيسبوك "تعالى بقى لقصة التحكيم، في أفريقيا بس المكان الوحيد في العالم اللي ممكن اللعبة دي متتحسبش ركلة جزاء، عيسى سي حكم فا سد . طرد جراديشار المضحك كان ينهي مسيرة أي حكم".

وتابع "الأهلي قدم شكوى فيه وقتها وطالب باتخاذ اجراءات ضده وطلعت أخبار انه هيتم استبعاده من أمم افريقيا وانه هيتعاقب بعد شكوى الأهلي.. فإيه اللي حصل ؟ . ولا الهوا ده اتحط في أمم افريقيا في ماتشين في دور المجموعات منهم ماتش لمصر وادار مباراة في ربع النهائي بين نيجيريا والجزائر"

واردف: "تخيل ان عيسى سي ده أدار ٣ ماتشات بس في دوري الأبطال منهم ماتشين للأهلي، أنت اشتكيت قبل كده بس لازم تشتكي تاني و لازم تدخل خناقة قبل ماتش العودة وتضغط في تعيينات الحكام لازم توفر لنفسك كل فرصة ممكنة في العودة ان محدش يكمل عليك لانك اصلا مش مستحمل".

وسقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين امس الأحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.