الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تسلا موديل Y تضيف ميزة خاصة لأصحاب القيادة السيئة

تسلا موديل Y

عزة عاطف

أطلقت شركة تسلا تحديثًا برمجيا جديدا يحمل الرقم 2026.8، يتضمن ميزة مبتكرة تسمى “فرملة الراحة” مخصصة حصريًا لطراز "موديل Y" المحدث والمعروف باسم “جونيبر”. 

وتهدف هذه الميزة إلى معالجة واحدة من أكثر النقاط إزعاجًا للركاب، وهي الاهتزاز أو "النفضة" التي تحدث عند توقف السيارة تمامًا؛ حيث يعمل النظام على ضبط قوة الكبح آليًا في اللحظات الأخيرة لضمان توقف سلس وانسيابي يحاكي أسلوب السائقين المحترفين.

ميزة حصرية تعتمد على بنية هيدروليكية متطورة ومزدوجة

أوضحت التقارير الفنية أن ميزة "فرملة الراحة" تعتمد على تحديثات جوهرية في الأجهزة (Hardware) الخاصة بطراز جونيبر 2026؛ حيث تم تزويد السيارة بأسطوانة فرامل رئيسية مزدوجة تسمح للكمبيوتر بالتحكم في ضغط الفرامل الهيدروليكية بدقة فائقة وبشكل مستقل عن ضغط قدم السائق. 

وتتيح هذه التقنية للنظام إجراء تعديلات مجهرية على وسادات الفرامل في اللحظات الأخيرة من التوقف، مما يمنع حدوث الارتداد العنيف الناتج عن نظام استعادة الطاقة؛ وهو الأمر الذي لا يتوفر في الموديلات الأقدم بسبب اختلاف تصميم نظام الفرامل فيها.

تحسين تجربة الركاب وتقليل الاعتماد على مهارة السائق

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إيلون ماسك وفريقه الهندسي لجعل سيارات تسلا أكثر فخامة وراحة للركاب، خاصة أولئك الذين يعانون من دوار الحركة الناتج عن التوقفات المفاجئة. 

فبدلاً من الاعتماد على مهارة السائق في "تخفيف" الضغط عن الدواسة عند التوقف، يقوم البرنامج بهذه المهمة آليًا وبشكل خطي؛ مما يمنح السيارة شعورًا بالاستقرار التام. 

ويعتبر خبراء الصناعة أن هذا التحديث يحول السيارة بشكل متزايد إلى منتج برمجى يتطور مع مرور الوقت، ليقدم حلولاً ذكية تخدم الراحة العامة وتجعل من القيادة تجربة أكثر سلاسة وهدوءًا.

مستقبل الميزة وتوفرها في الأسواق العربية

بالرغم من أن التحديث مخصص حاليًا لطراز جونيبر 2026 في الأسواق العالمية، إلا أن التوقعات تشير إلى وصول هذه النسخة المحدثة إلى السوق المصري والخليجي خلال العام القادم. 

ومن المتوقع أن تساهم هذه الميزة في زيادة شعبية "موديل Y" كسيارة عائلية مفضلة، خاصة مع التحسينات الأخرى التي شملت العزل الصوتي وتطوير نظام التعليق. 

ويبقى الهدف الأساسي لتسلا هو تقديم سيارة ذكية قادرة على تصحيح أخطاء القيادة البسيطة وتوفير أقصى درجات الرفاهية لجميع الركاب دون استثناء، مع استمرار العمل على تحديثات دورية تعزز من قيمة السيارة.

حفل الأوسكار



ليوناردو دي كابريو



