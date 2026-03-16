محافظ أسيوط لوفد نادي القضاة: العدالة والتنمية جناحا بناء الدولة

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من أعضاء نادي القضاة بالمحافظة برئاسة المستشار عمر غانم رئيس نادى قضاة أسيوط، وذلك في زيارة لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المسئولية كمحافظًا لإقليم أسيوط، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه وخدمة أبناء المحافظة.

ضم الوفد كل من المستشار هشام قرشي وكيل أول نادي قضاة أسيوط، والمستشار محمود طايع وكيل نادي قضاة أسيوط، والمستشار أحمد عيسى كدواني سكرتير عام نادي قضاة أسيوط، والمستشار أحمد عبد الراضي وكيل نادي قضاة أسيوط، والمستشار خالد فتحي عضو مجلس الإدارة، والمستشار محمود حمدي عضو مجلس الإدارة، والمستشار أنور صبرة عضو مجلس الإدارة.

ورحب محافظ أسيوط بأعضاء الوفد، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الطيبة التي تعكس روح التعاون والتقدير المتبادل بين مؤسسات الدولة، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به رجال القضاء في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لدولة القانون والمؤسسات.

وأكد اللواء محمد علوان، أن محافظة أسيوط تمضي قدمًا في تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة بما يسهم في دفع مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد نادي القضاة عن خالص تهانيهم لمحافظ أسيوط، متمنين له النجاح في أداء مهامه الجديدة، مؤكدين ثقتهم في قدرته على مواصلة جهود البناء والتنمية بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويحقق الصالح العام للمواطنين، كما قدم وفد نادي القضاة درع النادي لمحافظ أسيوط، تقديرًا له، متمنين له دوام التوفيق في أداء مهامه وخدمة أبناء المحافظة.