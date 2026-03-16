قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. أكبر تجمع للمسلمين في جنوب الهند احتفالا بمناسبة ليلة القدر
رئيسة وزراء اليابان: ندرس سبل ضمان سلامة السفن في مضيق هرمز
فرصة إستثنائية للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم غير الموفقين في الإختبارات والتدريبات
مصرع شخص جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية في أبوظبي
الإيجار القديم .. مضاعفة القيمة وتحديد حد أدنى للزيادة الشهرية
مواقيت الصلاة.. اعرف موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16-3-2026
4 خطايا ارتكبها في رادس وروشتة عاجلة.. ما الذي يجب أن يصححه الأهلي قبل معركة الإياب أمام الترجي؟
رئيس الوزراء: الدبلوماسية المصرية تسطر صفحات مضيئة في تاريخ الوطن
انفجارات عنيفة في القدس إثر هجوم إيراني
صرف مرتبات مارس اليوم.. موعد الزيادة الجديدة
توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب
الخارجية : تضامن مصر الكامل مع سلطنة عمان في مواجهة الاعتداءات غير المبررة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط لوفد نادي القضاة: العدالة والتنمية جناحا بناء الدولة

إيهاب عمر

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من أعضاء نادي القضاة بالمحافظة برئاسة المستشار عمر غانم رئيس نادى قضاة أسيوط، وذلك في زيارة لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المسئولية كمحافظًا لإقليم أسيوط، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه وخدمة أبناء المحافظة.

ضم الوفد كل من المستشار هشام قرشي وكيل أول نادي قضاة أسيوط، والمستشار محمود طايع وكيل نادي قضاة أسيوط، والمستشار أحمد عيسى كدواني سكرتير عام نادي قضاة أسيوط، والمستشار أحمد عبد الراضي وكيل نادي قضاة أسيوط، والمستشار خالد فتحي عضو مجلس الإدارة، والمستشار محمود حمدي عضو مجلس الإدارة، والمستشار أنور صبرة عضو مجلس الإدارة.

ورحب محافظ أسيوط بأعضاء الوفد، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الطيبة التي تعكس روح التعاون والتقدير المتبادل بين مؤسسات الدولة، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به رجال القضاء في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لدولة القانون والمؤسسات.

وأكد اللواء محمد علوان، أن محافظة أسيوط تمضي قدمًا في تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة بما يسهم في دفع مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات المواطنين.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد نادي القضاة عن خالص تهانيهم لمحافظ أسيوط، متمنين له النجاح في أداء مهامه الجديدة، مؤكدين ثقتهم في قدرته على مواصلة جهود البناء والتنمية بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويحقق الصالح العام للمواطنين، كما قدم وفد نادي القضاة درع النادي لمحافظ أسيوط، تقديرًا له، متمنين له دوام التوفيق في أداء مهامه وخدمة أبناء المحافظة.

أسيوط أعضاء نادي القضاة نادى قضاة أسيوط مؤسسات الدولة تحقيق العدالة أخبار أسيوط أخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

