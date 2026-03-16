رئيس برلمانية المؤتمر بالنواب: تلاحم الشعب ووحدته حجر أساس استقرار الوطن

أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أن تلاحم الشعب المصري ووحدة الأسرة المصرية يمثلان الركيزة الأساسية لحماية الوطن وتعزيز استقراره في مواجهة مختلف التحديات.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن الأسرة المصرية كانت ولا تزال خط الدفاع الأول عن المجتمع، بما تحمله من قيم التماسك والانتماء والوعي الوطني، مشددًا على أن قوة الجبهة الداخلية تبدأ من ترابط الأسرة، باعتبارها النواة الحقيقية لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

وأشار النائب أحمد عصام إلى أن المواطنين شركاء أصيلون في بناء الدولة وتحقيق خطط التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن ما تشهده مصر من إنجازات ومشروعات قومية كبرى يعكس حجم التعاون بين القيادة السياسية والشعب المصري، الذي أثبت دومًا قدرته على تحمل المسؤولية والانحياز لمصلحة الوطن.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من الاصطفاف الوطني، وتعزيز روح التعاون بين جميع فئات المجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية، مؤكدًا أن وعي المواطنين وتماسكهم هو الضمانة الحقيقية لعبور التحديات ومواصلة البناء.

وشدد النائب أحمد عصام على أن الحفاظ على وحدة الأسرة المصرية وترسيخ قيم الترابط والتكافل المجتمعي، يمثلان ضمانة رئيسية لاستمرار حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، مؤكدًا أن مصر ستظل قوية بأبنائها، وبقدرة شعبها على الاتحاد خلف هدف واحد، وهو رفعة الوطن وصون مقدراته.