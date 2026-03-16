ناقد رياضي يهاجم إدارة الأهلي: ضيعتوا المواهب وصفقات بالملايين

انتقد الناقد الرياضي محمد عراقي إدارة النادي الأهلي بعد الخسارة أمام الترجي التونسي، مشيرًا إلى وجود أخطاء في ملف إدارة المواهب داخل النادي.

وكتب محمد عراقي عبر حسابه على فيسبوك أن المدرب ييس توروب يشتكي من العقم التهديفي لدى مهاجمي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق يعاني في مركز رأس الحربة، في الوقت الذي رحل فيه أحد أبناء النادي وهو محمد هيثم في صمت ودون مقابل، رغم تألقه اللافت في الملاعب البرتغالية.

وتساءل عراقي عن أسباب التفريط في اللاعب دون الحفاظ عليه كاستثمار للمستقبل، خاصة في ظل سعي الأهلي حاليًا للتعاقد مع مهاجمين أجانب بمبالغ كبيرة، معتبرًا أن ما حدث يمثل خسارة فنية ومادية كان يمكن تجنبها.

كما أشار إلى ملف اللاعب الشاب بلال عطية، مؤكدًا أن اللاعب لا يحصل على فرصته الكاملة مع الفريق الأول رغم امتلاكه إمكانيات جيدة، في الوقت الذي يواصل فيه المشاركة مع فرق الناشئين.

وأضاف أن تألق محمد هيثم لفت أنظار عدد من الأندية الأوروبية، كما دخل ضمن اهتمامات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن خلال الفترة المقبلة.

واختتم: “ما حدث يمثل درسًا مهمًا في ضرورة الحفاظ على المواهب داخل النادي ومنحها الفرصة قبل التفكير في صفقات خارجية”.