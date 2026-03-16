يمكن الاستعانة بأكلة شاروما اللحمة المصرية فى نهاية شهر رمضان الكريم للاستعانة بها فى كسر روتين السفرة التقليدي وفى نفس الوقت خطوات تحضيرها سهلة.
نعرض لكم طريقة عمل شاروما اللحمة المصرية من خلال خطوات الشيف نهال الشناوى مقدمة برنامج جديد وسريع.
المقادير
سمن
بصل أبيض مفروم ناعم
نصف كيلو لحمة شاورما
فلفل أسود
رشة جوزة الطيب
نصف ملعقة بهارات لحمة
ملعقة كبيرة بهارات شاورما
ملح
ربع كوب دبس رمان
ربع كوب خل
ربع كوب طحينة
بصل أحمر جوليان
سماق
بقدونس مفروم
للتقديم :
عيش كايزر
سلطة طحينة
طريقة عمل شاورما اللحمة مصري
تبلي اللحمة مع الطحينة ودبس الرمان وجميع البهارات والخل والبصل المفروم.
شوحي الشاورما في السمنة ثم أضيفي البقدونس مع السماق والبصل الأحمر وتقدم في السندوتشات مع البطاطس وسلطة الطحينة.