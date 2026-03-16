ريفر بليت يواصل الصحوة في الدوري الأرجنتيني

واصل ريفر بليت صحوته في الدوري الأرجنتيني بالفوز على ضيفه سارميينتو بهدفين دون رد ضمن الجولة الحادية عشرة لمرحلة الأبرتورا.



سارميينتو تلقى ضربة مبكرة بطرد لاعبه غابرييل دياس في الدقيقة التاسعة والثلاثين، ولم يتأخر ريفر في استغلال النقص العددي لضيفه ليفتتح التسجيل عبر سيباستيان دريوسي في الدقيقة الحادية والأربعين، قبل أن يؤمن إيان سوبيابري الفوز لريفر بالهدف الثاني في الدقيقة الحادية والسبعين، ليحقق الفريق انتصاره الخامس هذا الموسم رافعاً رصيده إلى سبع عشرة نقطة في المركز الخامس للمجموعة الثانية.



وواصل بوكا جونيورس نزف النقاط بتعادله بهدف لمثله مع مضيفه أونيون سانتا في، خوليان بالاسيوس افتتح التسجيل لسانتا في في الدقيقة الحادية والأربعين قبل أن يدرك ميجيل ميرنسييل التعادل لبوكا في الدقيقة السابعة والخمسين.